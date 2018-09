Campeonato Italiano será transmitido por streaming no Brasil em 2018/19

O Campeonato Italiano terá uma nova casa para a temporada 2018/19. Os fãs no Brasil da competição só poderão assistir o futebol da velha bota pelo “Serie A Pass”, plataforma de streaming que comprou os direitos internacionais do calcio pelas próximas três temporadas.

A plataforma estará disponível a partir do sábado, dia em que o Campeonato Italiano começa, e o preço será de US$ 8,99 (R$ 35) por mês ou US$ 59,99 (R$ 234) por um ano. Além dos jogos ao vivo, o produto oferecerá replays das partidas e programação adicional em formato de revista-digital. A “Serie A Pass” é a única forma de assistir ao torneio na América Latina.

“O Serie A Pass é um produto pioneiro de distribuição direta para o consumidor. Pela primeira vez isso acontece para uma grande liga de futebol europeu. Estaremos entregando a melhor ação ao vivo do futebol italiano direto para os fãs da Série A no Brasil, América Latina e outras partes do mundo. Esperamos que este serviço, que dará à liga um diálogo direto com seu público, cresça e se torne parte fundamental da estratégia de mídia da liga no futuro”, afirmou o Vice-Presidente Sênior da IMG Media para o Brasil e América Latina, Felix Alvarez-Garmon.