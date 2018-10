Titular pela primeira vez no Inglês, Bernard é eleito melhor em campo

Em seu primeiro jogo como titular do Everton no Campeonato Inglês, Bernard foi escolhido o melhor jogador em campo, no site oficial do clube. O atacante ex-Atlético-MG foi peça fundamental na vitória sobre o Leicester por 2 a 1. Mesmo atuando fora de casa, o brasileiro deu a assistência para o gol que abriu o placar no primeiro tempo.

Aos sete minutos de jogo, Bernard driblou dois adversários e cruzou para Richarlison fazer 1 a 0. “Estou me sentindo muito bem nesses primeiros meses aqui e extremamente feliz pelo reconhecimento de todos ao meu futebol. O nosso time tem bons jogadores, o espetáculo é de qualidade e estou disputando o melhor campeonato do mundo. Tudo isso te estimula a seguir crescendo”, comemorou o jogador.

Na rodada anterior do Inglês, Bernard precisou de apenas um minuto em campo para dar um passe que resultou em gol para o Everton, na vitória sobre o Fulham por 3 a 0. O atacante substituiu Richarlison aos 44 do segundo tempo e aos 45 serviu para Sigurdsson fechar o placar.

Devido à pausa para as datas FIFA, o Everton volta a campo só no dia 21, quando receberá o Crystal Palace, no Goodison Park, às 12h (de Brasília), no dia 21 de outubro, domingo.