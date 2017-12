Manchester City e Jesus ampliam sequência de jogos sem derrota

O Manchester City ficou perto de sofrer sua primeira derrota no Campeonato Inglês na tarde deste domingo. A equipe do técnico Pep Guardiola recebeu a visita do West Ham, penúltimo colocado, e saiu atrás no placar, conseguindo virar a partida apenas no segundo tempo e vencer por 2 a 1.

O resultado manteve o City com folga na liderança da Premier League, e também ajudou a equipe a colocar seu nome na história. O Manchester igualou o recorde de 13 vitórias seguidas no Campeonato Inglês. Agora, a equipe de Pep Guardiola divide o posto com o Preston North End (1891/92) e Sunderland (1891/92), na era pré-Premier League, e Arsenal (2001/02) e Chelsea (2016/17) na pós.

Em todas as competições que o City disputa, a vitória de hoje sobre o West Ham marcou a quarta que a equipe faz o gol que garante os três pontos nos 10 minutos finais de partida.

Para melhorar a temporada do City, a equipe segue estabelecendo o recorde de melhor início de uma equipe no Inglês. Agora, são 15 partidas, com 14 vitórias e apenas um empate, com o Everton.

Se a vida do Manchester City segue tranquila, pelo menos na tabela de classificação, a equipe deve muito ao brasileiro Gabriel Jesus. Titular em boa parte da campanha, mas reserva nos últimos jogos, Jesus marcou oito gols e deu duas assistências.

O brasileiro, por sinal, também é uma espécie de “amuleto da sorte”. O atacante do City e da Seleção Brasileira não perde uma partida oficial desde o dia 29 de outubro de 2016, quando ainda vestia a camisa do Palmeiras, e foi derrotado pelo Santos, por 1 a 0, no segundo turno do Campeonato Brasileiro — o ex-clube de Jesus foi campeão do torneio.