Ex-Santos, Thiago Maia foi oferecido ao Watford, segundo jornal

De acordo com o Daily Mail, da Inglaterra, o meia Thiago Maia foi oferecido ao Watford, ex-time do também brasileiro Richarlison. O ex-atleta do Santos, que agora está no Lille-FRA, tem somente 21 anos e também é alvo do West Ham e Newcastle.

Com valor de passe fixado ao redor das 17,5 milhões de libras esterlinas, Thiago Maia deve se transferir da equipe francesa ainda nesta janela.

Com o dinheiro do negócio por Richarlison, o Watford investiu nas contratações de Deulofeu, do Barcelona, e Ben Foster, do West Bromwich Albion.

Thiago Maia foi revelado pelo Santos, clube que defendeu até 2017, quando transferiu-se para o Lille. Pela Seleção Brasileira, o meia venceu a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro enquanto que, pelo Peixe, foi bicampeão do Paulistão (2015 e 2016).