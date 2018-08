Empresário de Yaya Touré dispara: “West Ham não é lugar para ele”

Atualmente sem clube, Yaya Touré está perto de assinar com um time de Londres, de acordo com o que foi informado pelo seu próprio empresário, Dimitry Seluk, nesta terça-feira. Na mesma mensagem, Seluk fez questão de esclarecer, de maneira polêmica, que o destino do jogador não será o West Ham.

“Yaya Touré aprovado nos testes médicos em Londres. Está perto de assinar um novo contrato”, informou o agente, antes de completar. “Não é o West Ham, 100%. Yaya é um campeão. O último lugar não é para ele.”

Veja também: West Ham vira sobre equipe da terceira divisão e avança na Copa da Liga Inglesa

Os times que estão na primeira divisão do Campeonato Inglês e que foram fundados em Londres são Chelsea, Arsenal, Tottenham, West Ham, Fulham e Crystal Palace. Os dois últimos surgem como prováveis destinos do costa-marfinense.

A última equipe defendida por Yaya Touré foi o Manchester City. O jogador atuou pelos Citizens por oito anos, de 2010 a 2018.

O atleta de 35 anos foi peça fundamental no título do Campeonato Inglês pelo City em 2013/14. Após a chegada de Pep Guardiola ao clube, Yaya foi perdendo espaço e chegou até a acusar o treinador catalão de racismo.

It’s not West Ham, 100%.

Yaya is a champion. The last place is not for him 😃 https://t.co/eDGeI0EvFf

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 28 de agosto de 2018