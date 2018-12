City perde para o Chelsea e vê Liverpool tomar a liderança do Inglês

O Manchester City perdeu a liderança do Campeonato Inglês durante a tarde deste sábado. Jogando no Stamford Bridge, o time dirigido por Josep Guardiola dominou a partida, mas não furou a retranca imposta pelo italiano Maurizio Sarri e ainda foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 0, com gols de N’Golo Kanté e David Luiz.

Derrotado pela primeira vez nesta edição do torneio, o Manchester City caiu para o segundo lugar na tabela, com 41 pontos, um a menos que o Liverpool, que mais cedo goleou o Bournemouth por 4 a 0. O Chelsea, por sua vez, permaneceu na quarta colocação, com 34 pontos.

Pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City tentará se reabilitar diante do Everton, no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília), no Estádio Emirates. Antes, entretanto, os comandados de Guardiola se despedem da fase de grupos da Liga dos Campeões diante do Hoffenheim, da Alemanha, na quarta-feira, às 18 horas, em casa.

O Chelsea também tem dois compromissos na semana que vem. Na quinta-feira, às 15h55, o time londrino cumpre tabela contra o Vidi, da Hungria, pela última rodada da primeira fase da Liga Europa. No domingo, às 11h30, o adversário será o Brighton, também longe de seus domínios.

O Jogo – O primeiro tempo foi quase de um time só. Em poucos minutos, o City se impôs em campo com o sua tradicional posse de bola e passou a dominar o jogo. Após rápida troca de passes, Bernardo Silva cruzou rasteiro para Sterling, que pegou mal na bola praticamente na pequena área, facilitando a defesa do goleiro Kepa.

Sem se intimidar com a pressão da torcida londrina, o time visitante continuou pressionando. Após escapar em velocidade, Mahrez lançou em profundidade para Sané na área, mas Kepa chegou antes para abafar o atacante. Na sequência, após boa jogada de Sterling para cima de Alonso, o alemão recebeu e chutou. Azpilicueta, porém, desviou e evitou o gol.

Em sua primeira e única chegada mais incisiva no primeiro tempo, o Chelsea abriu o placar. Aos 44 minutos, Willian recebeu lançamento de Pedro e cruzou. A bola parou nos pés de Hazard, que tocou para trás, deixando Kanté em boas condições para bater forte de chapa, sem chances para Ederson.

Em vantagem no placar, o Chelsea voltou melhor para a etapa complementar. Aos três minutos, Willian cobrou falta por cima da barreira e exigiu grande defesa de Ederson. Em seguida, após triangulação entre Kanté, Hazard e Pedro, o espanhol carimbou o zagueiro Laporte.

Aos 11 minutos, o City respondeu em cobrança de falta de Walker, que bateu forte para obrigar Kepa se esticar e espalmar a bola. Em busca do empate, Guardiola colocou Gabriel Jesus no lugar de Sané. A alteração, no entanto, se mostrou pouco efetiva.

É que outro brasileiro faria a diferença na partida. Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, o zagueiro David Luiz se antecipou à zaga rival e cabeceou de costas, no canto direito de Ederson, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol do Chelsea, primeiro time a vencer o City na competição.