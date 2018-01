Alisson é indicado por Klopp para gol do Liverpool

O goleiro Alisson, da Roma e da Seleção Brasileira, foi indicado para a posição no Liverpool, segundo o jornal The Sun. Com dois nomes na equipe, Simon Mignolet e Loris Karius, o técnico Jurgen Klopp teria julgado necessário contratar Alisson para suprir a considerada má fase dos goleiros.

Ainda segundo a publicação, o Liverpool estaria disposto a pagar 40 milhões de libras (o equivalente a R$ 175 milhões) pelo titular da Seleção. Na Roma, Alisson vive sua melhor fase atualmente.

O The Sun, no entanto, questiona a indicação de Klopp e pergunta quanto Alisson custaria ao Liverpool e se ele seria melhor do que Ederson, goleiro titular do Manchester City (comparando-o com o fato de o ex-colorado estar à sua frente na escolha de Tite).