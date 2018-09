Recém-contratado, Paulo Henrique Ganso chega ao Amiens

Depois de defender o Sevilla por duas temporadas, Paulo Henrique Ganso acertou na última sexta-feira a transferência para o Amiens, da França. O contrato do jogador é válido até o fim da atual temporada. Nesta quarta-feira, o meio-campista chegou ao novo clube e pousou para fotos com a camisa.

Atuando no Campeonato Francês, Ganso terá a oportunidade de reencontrar seu amigo Neymar, que defende o Paris Saint-Germain. Juntos, fizeram história no Santos ao conquistarem três vezes o Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, além da Libertadores da América de 2011.

Veja também: Mbappé é suspenso por três jogos por expulsão contra o Nimes

Aliás, o duelo diante do PSG está previsto para o dia 19 de outubro, em jogo válido pela 10ª rodada do Francês, no Parque dos Príncipes, casa do Paris. A última vez em que se enfrentaram foi em um Sevilla e Barcelona disputado em 2016.

Caso nada ocorra, a estreia de Ganso será no fim de semana do dia 15 ou 16 de setembro contra o Lille, pela quinta rodada da competição. A partida será no Stade de la Licorne, casa do Amiens.

Confira em fotos a passagem de Paulo Henrique Ganso pelo São Paulo: