PSG recorre à Uefa para retirar cartão de Rabiot contra o Real Madrid

As decisões do árbitro Gianluca Rocchi na partida de ida entre Real Madrid e Paris Saint-Germain parecem não ter agradado aos derrotados. Depois das críticas do dono do clube, Nasser Al-Khelaifi, ainda no Estádio Santiago Bernabéu após a derrota por 3 a 1, a diretoria francesa decidiu recorrer à Uefa solicitando a anulação do cartão amarelo dado ao meio-campista Adrien Rabiot.

De acordo com a publicação do diário francês L’Equipe, o Comitê Disciplinar da entidade europeia de futebol deve considerar na próxima quinta-feira a queixa do PSG e decidir sobre a anulação ou não do cartão amarelo do meio-campista, após falta em cima de Modric.

Aos 19 minutos do segundo tempo, Modric tentou puxar a jogada ofensiva do Real Madrid e acabou tropeçando no próprio pé. No momento do lance, ficou perceptível um toque de Rabiot, que acabou não acontecendo na repetição da jogada. Gianluca Rocchi não só assinalou a falta, como advertiu o jogador do PSG com o cartão amarelo.

Apesar da solicitação, é improvável que a Uefa altere a decisão do árbitro italiano na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Segundo as regras, a anulação de cartões, seja vermelho ou amarelo, só acontece por conta de erro na identidade do atleta, que não foi o caso do lance, no qual o PSG indica não ter havido a infração.