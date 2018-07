Otávio vê Neymar dando a volta por cima: “Ele vai calar a boca de todos”

Depois da eliminação do Brasil para a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia, as críticas a Neymar se tornaram frequentes. O jogador é constantemente apontado como cai-cai. Além disso, o desempenho abaixo do esperado não o credenciaram a sequer brigar pela Bola de Ouro na temporada 2017-2018.

Atualmente no Bordeaux, o volante Otávio, ex-Atlético-PR, contou com exclusividade à Gazeta Esportiva como o craque tem sido visto na França, e garante que Neymar um dia conseguirá ser o melhor jogador do planeta.

“Agora após a Copa do Mundo, todos falam bastante né, que o Neymar é cai-cai, que não é tudo isso. Mas eu acho que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, e tem tudo para ser em breve, o melhor jogador do mundo”, opinou o atleta.

Otávio também enxerga como um exagero às críticas feitas ao camisa 10 do Paris Saint-Germain. Além disso, fez questão de ressaltar qualidade de Neymar e que irá calar os críticos. “Acho que as pessoas às vezes perdem um pouco da noção das coisas e como falam muito que ele é cai-cai, eu não vejo isso, acho ele um jogador de extrema qualidade. Acho que os atletas caçam muito ele dentro de campo, e isso ele sofre muito, está pulando para que não saia lesionado, que nenhum atleta quer se lesionar. Mas eu acho que ele vai dar a volta por cima, vai demonstrar toda a sua qualidade, e vai calar a boca de todas essas pessoas que estão tirando onda, que estão tirando sarro dele”, afirmou o meio-campista.

Além disso, o ex-Atlético relatou uma experiência no mínimo curiosa. Ao disputar um amistoso com o time no último sábado na Alemanha, um dos jogadores de sua equipe sofria várias faltas. No entanto, conforme o seu colega caia no chão, a torcida adversária o comparava a Neymar.

“Um jogador do nosso time que não é nem brasileiro, é um jogador francês, ele estava sofrendo algumas pancadas e caindo dentro de campo, e a torcida não achava que era falta e eles ficavam gritando: “Neymar, Neymar” tirando sarro dele, que ele era um jogador que estava simulando, que era igual ao Neymar. Achei bizarro porque são coisas que o mundo inteiro hoje está tirando onda, tirando sarro”, relatou.

Confronto com Neymar e aumento da visibilidade do Campeonato Francês

O dia 30 de setembro de 2017 entrará para a recordação na memória de Otávio. Nesta data, o Bordeaux enfrentou o PSG de Neymar, no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês. Mesmo com a sonora goleada por 6 a 2, o volante contou como foi enfrenta-lo pessoalmente e encarar o poderoso elenco do Paris.

“Enfrentá-lo é sempre algo fantástico, extraordinário, é um dos melhores jogadores do mundo, jogar contra ele é sempre um prazer. Espero que possa se repetir mais vezes, e que dessa vez a gente possa ter o melhor êxito dentro da partida né. É fantástico jogar contra ele, contra todos os atletas do Paris Saint-Germain”, afirmou.

Aliás, desde a chegada do atacante à França, o interesse pelo campeonato local aumentou bastante, segundo palavras do volante. “Acho que desde a chegada do Neymar mudou todo o interesse do público, de todos os países assistirem o Campeonato Francês. Acho que até os atletas mesmo que vieram para os clubes franceses, acho que também foi por conta da chegada do Neymar, que isso potencializou o Campeonato Francês, cresceu e vai crescer cada vez mais, também pelo que você encontra dentro dos clubes, a forma com que os clubes vêm crescendo, vem buscando contratações de peso para que possamos estar sempre sendo vistos e citado por toda a imprensa, por todo mundo como dos principais campeonatos do mundo. Acho que o Campeonato Francês tem crescido muito e vai crescer cada vez mais”, disse.

Para finalizar, Otávio reforça que Neymar dará a volta por cima e colocar um ponto final nas críticas recebidas, especialmente depois do Mundial, na Rússia. O atleta fez questão de reforçar que um dia ele será o melhor do mundo. “O Neymar vai dar a volta por cima e vai sim ser o melhor jogador do mundo e calar a boca de todos”, concluiu.

* Especial para a Gazeta Esportiva