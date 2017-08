Neymar supera número de camisas vendidas por Di María em um ano

Não foi só a estreia de Neymar – que marcou um gol e deu uma assistência em sua primeira partida pelo Paris Saint-Germain – que abalou a França. O astro brasileiro vem movendo a economia do país e deverá trazer muito dinheiro e resultados fora de campo para a equipe parisiense nos próximos anos.

Há pouco mais de uma semana no PSG, o camisa 10 da Seleção já teve 20 mil camisas com o nome vendidas. O número é o mesmo que Di María teve de camisas vendidas no ano passado. “Noventa por cento das vendas de camisas são com o nome de Neymar. Alguns modelos acabaram”, afirmou a empresa responsáveis pelas lojas da equipe nos Champs-Élysées e no Parque dos Príncipes.

Além das vendas de camisas – que representaram 500 mil euros (aproximadamente R$1,9 milhões) no dia da chegada do atacante de 25 anos -, a contratação representou um aumento de sete vezes no número de visitas ao site do Paris Saint-Germain e a equipe vermelha e azul ganhou mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. Junta-se a isso a fato de cerca de 200 jornalistas terem tentado se credenciar para a partida contra o Guingamp, no último domingo, jogo que só tinha vaga para 80 jornalistas.

A contratação de Neymar também está representando estádios mais cheios em toda a França. Enquanto o Parque dos Príncipes estava lotado para o jogo da estreia do PSG contra o Amiens – quando o brasileiro foi apresentado -, o Guingamp bateu o seu recorde de público na derrota por 3 a 0 no domingo. “Atualmente os estádios do Campeonato Francês tem 70% de lotação e esperamos que esse número cresça para 90%”, declarou Nathalie Boy de la Tour, presidente da Liga de Futebol Profissional da França.