Neymar reúne elenco e pede desculpas por confusão com Cavani

A confusão entre Neymar e Cavani, no último fim de semana, parece estar sendo superada no Paris Saint-Germain. Depois de Daniel Alves agir para selar a paz, e do técnico Unai Emery comentar o assunto em coletiva, o próprio astro brasileiro se desculpou.

De acordo com informações do jornal L’Equipe, o camisa 10 reuniu o elenco nesta quinta-feira e pediu perdão ao uruguaio. Como ainda não domina a língua francesa, Thiago Silva foi o intérprete de Neymar.

O jogador mais caro da história reclamou com Cavani após o atacante negar o pedido do brasileiro para bater um pênalti contra o Lyon, no último domingo. Depois do imbróglio, o ex-Barcelona se mostrou arrependido nesta quinta.

Após diversas especulações sobre o mau relacionamento entre os dois, a expectativa agora é de que eles se acertem e a paz volte a reinar no ambiente do PSG. Ao lado do jovem Mbappé, os sul-americanos formam o trio que pretende colocar o clube no topo da Europa.

Dentro de campo, até o momento, o desempenho do time de Emery é ótimo. São seis vitórias no Campeonato Francês, com 100% de aproveitamento, além da estreia excepcional na Liga dos Campeões, com vitória por 5 a 0 fora de casa, sobre os escoceses do Celtic.