Dirigente projeta Mbappé melhor que CR7 e diz: “Mais decisivo que Neymar”

Luís Campos, diretor do Lille, concedeu entrevista polêmica que foi divulgada neste domingo. O executivo rasgou elogios a Kylian Mbappé, principal jogador do futebol francês, e ainda afirmou que o atleta de 20 anos é mais decisivo que seu companheiro de Paris Saint-Germain, Neymar.

“No futuro me imagino vendo um jogo no Santiago Bernabéu aproveitando o espetáculo que Mbappé pode dar. Atualmente ele é mais decisivo que o Neymar. Vendo a sua idade, ele será muito superior a Cristiano Ronaldo. Ele vai ganhar mais Bolas de Ouro”, declarou à Telefoot.

Ao longo da entrevista, o ex-treinador ainda revelou que Mbappé representa o “futebol champanhe”. “Mbappé representa o futebol champanhe, que gostamos de ver. Como jogador de alto nível o vejo vestindo a camisa do Real Madrid porque é um clube feito para ele, aondo os grandes jogadores querem atuar”.

Campeão do mundo com a França, Mbappé já conquistou duas vezes o Campeonato Francês, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa, uma Supercopa da França e uma Eurocopa sub-19. Ele foi eleito o melhor jogador jovem do Mundial da Rússia e venceu o prêmio Golden Boy em 2017.

Nesta temporada, ele soma 15 gols marcados e dez assistências em 18 jogos. Em sua carreira, ele balançou as redes adversárias 63 vezes e deu 42 assistências em 123 partidas.