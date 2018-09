Ronaldo compra Real Valladolid e é apresentado como novo dono do clube

Na manhã desta segunda-feira, Ronaldo “Fenômeno” foi apresentado como o novo dono do Real Valladolid, clube da primeira divisão, atualmente na 16ª posição do Campeonato Espanhol. De acordo com a mídia espanhola, o ex-jogador comprou 51% das ações por 30 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões), o que lhe deu o controle do time. Na entrevista coletiva desta manhã, o craque pediu apoio dos torcedores para fortalecimento da equipe.

“Quero que todos façam parte deste clube e convido os torcedores a participarem desse projeto, dando ideias, opiniões, críticas e esperanças. Quero que façam parte do presente e do futuro do Real Valladolid. Contem com a gente para fazer com que o clube se consolide na primeira divisão e siga construindo sonhos. Com a união de todos, tenho certeza que será muito difícil ganhar da gente”, disse.

🎥⏳ Las declaraciones más destacadas de @Ronaldo en la rueda de prensa posterior a su presentación como máximo accionista, en menos de un minuto#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/aLwhy4vX3j — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 3 de setembro de 2018



Ainda segundo a publicação, Ronaldo será presidente do conselho do clube, mantendo Carlos Suárez na presidência da instituição, cargo que exerce desde 2011. Recentemente ele havia divulgado o desejo de repassar suas ações e também falou sobre a chegada do Fenômeno. “Hoje é um ponto de partida. Ronaldo adquire 51% das ações do Real Valladolid. Ele é um ídolo que apaixona e contagia a torcida. Sua chegada coloca o Valladolid no mapa e permitirá ao clube dar um salto de qualidade”, analisou.

Localizado na cidade de Valladolid, na Espanha, o clube nasceu em 1928 por meio da junção de duas equipes, Real Unión Deportiva e Club Deportivo Español. Entre seus títulos estão uma Copa da Liga Espanhola (1983-84), dois títulos da Série B espanhola e cinco da Série C.