Real Madrid não aproveita vacilo do Barcelona e é atropelado pelo Sevilla

O Real Madrid não aproveitou a derrota do Barcelona para o Leganés. Nesta terça-feira, os merengues enfrentaram o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pelo Campeonato Espanhol, e perderam por 3 a 0, com direito a dois gols do português André Silva, Bem Yedder fechou a conta. A derrota deixou o time ainda em segundo lugar.

A equipe esteve pavorosa durante todo o primeiro tempo, e acabaram levando os três gols. Na segunda etapa, tentaram reagir, mas não conseguiram furar o bom sistema defensivo do adversário.

Os brasileiros tiveram destaque negativo. A maioria dos gols do time da Andaluzia saíram em cima do lateral-esquerdo Marcelo, que jogou muito mal. Vinícius Júnior compôs o banco de reservas, mas sequer entrou no jogo.

Na próxima rodada, a equipe comandada por Julen Lopetegui pegará o Atlético de Madrid, no clássico da capital, no Santiago Bernabéu. Já o time da Andaluzia vai enfrentar o Eibar. Ambas as partidas acontecem no sábado.

Sevilla se aproveita de falhas defensivas e amassa o Real

Nos primeiros minutos, o Sevilla tentou pressionar o Real, se aproveitando de jogar em casa. Depois do abafa, os madrilenhos colocaram a bola no chão, e começaram aos poucos, impor o ritmo da partida.

Porém, o time da Andaluzia levou perigo pela primeira vez na partida. No cruzamento fechado de Jesus Navas, a bola ia tomando o caminho do gol, mas Nacho, em cima da linha, tirou de cabeça. O atacante Ben Yedder, acabou desperdiçando boa oportunidade.

A blitz do Sevilla deu certo. Aos 16 minutos, Marcelo errou o passe, Navas avançou com liberdade pela direita, invadiu a área sozinho e rolou para André Silva empurrar para o fundo das redes, abrindo o placar. Cinco minutos depois, em contra-ataque fulminante, Navas foi lançado em profundidade nas costas de Marcelo, inadiu a área e bateu para bela defesa de Courtois. No rebote, André Silva marcou o segundo dele na partida, ampliando o marcador.

A equipe de Madrid seguia sem pressionar, apesar de ter a bola e sofreu o terceiro gol. Em escanteio curto, a defesa do Real afastou mal, Marcelo não ganhou a segunda bola, e na confusão, Bem Yedder completamente livre marcou. Ainda antes do final do primeiro tempo, Gómez quase marcou o quarto. A defesa da equipe da capital espanhola estava perdida, e assim, o placar ficou em 3 a 0.

Real pressiona, mas gol não sai e perde

Na etapa complementar, o Real Madrid voltou disposto a pressionar e descontou aos nove minutos. Mas após consultar o VAR, o árbitro da partida decidiu anular o gol marcado por Modric, alegando impedimento. O melhor do mundo teve outra boa oportunidade, mas parou no goleiro Vaclick.

O Sevilla, esperava apenas um contra-ataque para definir de vez o confronto, e quase conseguiu. Sarabia bateu de fora da área, mas Courtois defendeu. Em seguida, a bola foi alçada para a área e Varane quase marcou contra. Porém, a equipe da capital espanhola seguia pressionando e o gol estava maduro.

Em busca da reação, Lopetegui fez alterações na equipe, mas Vinícius Júnior, que estava no banco de reservas não entrou em campo. No entanto, mesmo pressionando, o Real Madrid pagou pelo primeiro tempo ruim e perdeu por 3 a 0.

Valencia bate Celta e vence a primeira

No Estádio Mestalla, o Valencia, segue com sua campanha decepcionante no Campeonato Espanhol. O time apenas empatou em 1 a 1 com o Celta. O time da casa saiu na frente com Batshuayi, mas acabou sofrendo o empate já na reta final do confronto, em gol anotado por Iago Aspas, que salvou a equipe de Vigo. O resultado mantém as equipes em posição ruim na competição.