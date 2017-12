Com chances de sair do Barça, Mascherano afirma: “Perdi protagonismo”

O zagueiro Javier Mascherano foi, por mais de seis anos, um dos protagonistas do time do Barcelona. No entanto, o argentino perdeu espaço no elenco da atual temporada e esquenta o banco de reservas. Com rumores de uma possível saída, o jogador comentou sobre a nada agradável situação que vive no clube catalão.

“Tem um tempo que a situação que eu vivo não é culpa de ninguém, é apenas a realidade. Uma coisa não posso negar: perdi o protagonismo que tive em anos anteriores”, afirmou Mascherano em entrevista ao TyC.

O jogador pode deixar o Barcelona, onde não vem atuando com regularidade, para fechar com alguma equipe que lhe proporcione ter mais minutos de jogo, ser protagonista, e chegar bem fisicamente para a Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia entre junho e julho.

“Precisa buscar felicidade, um caminho em que se sinta pleno, e se sinta importante no que faz. Nos últimos meses tive onze lesões musculares por falta de ritmo. Nunca havia acontecido isso comigo”, desabafou Mascherano.

A Copa de 2018, inclusive, deve ser a última da carreira do jogador, que busca, assim como Messi e companhia, levantar um título de importância com a camisa dos “hermanos”. “Acredito que minha história com a seleção termina na Rússia”, acrescentou.

O jogador argentino, com passagens por River Plate, Corinthians, West Ham e Liverpool começa a ter seu nome ligado a diversos clubes como possível reforço na próxima janela de transferências. O mercado chinês surge com força, assim como o River, clube que Mascherano atuou entre 2003 e 2005.