Barcelona tenta se impor contra Villarreal pelo Campeonato Espanhol

Líder do Campeonato Espanhol com 69 pontos conquistados, dez a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid, o Barcelona entra em campo nesta terça-feira, pela trigésima rodada, tentando se impor na condição de visitante. O adversário será o Villarreal e o choque está programado para o Estádio de la Cerámica, em Vila-real. Os anfitriões fazem uma campanha muito ruim e, com 29 pontos, estão a apenas um do Celta, que abre a zona de rebaixamento. Um tropeço deverá levá-los para a pior parte da tabela de classificação, aumentando o clima ruim.

Mesmo ciente de que o adversário não atravessa um grande momento, o treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, cobra de seus jogadores uma grande atuação. Ele entende que a partida tem grande importância por ser a possibilidade de manter uma “gordura” respeitável ou até mesmo ampliá-la em termos de liderança.

“Daqui a pouco vamos para as quartas de final da Champions League, e se tudo correr bem, avançaremos ainda mais neste torneio. Portanto, precisamos trabalhar para manter a nossa margem de segurança, que é a conta de precisar praticamente ganhar os jogos em casa. Para isso, um triunfo como visitante neste momento é muito importante. Cobro dos meus jogadores o máximo de concentração e atenção, ou seja, uma grande atuação, pois o Villarreal precisa tanto ou mais que a gente do resultado. Só não podemos deixar que seus jogadores corram mais em campo”, disse Valverde.

Ainda na terça-feira o Atlético de Madrid, sonhando com um tropeço do Barcelona, tenta fazer a lição de casa no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri. O rival da vez é o Girona, que tem 34 pontos e perambula na parte intermediária da tabela de classificação, sem grandes aspirações. Já o Getafe, que soma 46 pontos e fecha a zona de classificação para a Champions League, visita o Espanyol, que cumpre tabela com 34 pontos, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Na quarta-feira o Real Madrid, terceiro colocado com 57 pontos e que faz campanha abaixo do esperado, tenta se consolidar cada vez mais na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O time visita o Valencia, que tem 43 pontos e fecha a área da tabela que leva para a Liga Europa, no Estádio Mestalla, em Valência. Os valencianos não podem tropeçar senão poderão ser superados pelo Sevilla, que tem a mesma pontuação e leva desvantagem nos critérios de desempate. O Sevilla, nesta quinta-feira, recebe o Alavés, que tem 44 pontos e também está na zona que leva para a Liga Europa, em um confronto direto no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Abaixo todos os confrontos programados para este meio de semana pela competição, respeitando o horário de Brasília:

Terça-feira

14h30 Atlético de Madrid x Girona

15h30 Espanyol x Getafe

16h30 Villarreal x Barcelona

Quarta-feira

14h30 Athletic Bilbao x Levante

15h30 Eibar x Rayo Vallecano

15h30 Huesca x Celta

16h30 Valencia x Real Madrid

Quinta-feira

14h30 Sevilla x Alavés

15h30 Leganés x Valladolid

16h30 Real Sociedad x Betis