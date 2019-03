Itália atropela Liechtenstein e assume liderança nas Eliminatórias

Um verdadeiro passeio. Assim pode ser definida a partida desta terça-feira entre Itália e Liechtenstein. Os italianos golearam o pequeno principado por 6 a 0, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália, pela segunda rodada do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa 2020.

Assim, os italianos chegam à segunda vitória na competição e assumem a liderança do grupo, com seis pontos. Liechtenstein segue na lanterna zerado.

A Azzurra contou com um atuação de gala de Quagliarella. O experiente atacante de 36 anos, convocado novamente após quatro anos, fez dois gols, se tornou o jogador mais velho a balançar as redes pela Itália e foi fundamental para sacramentar a vitória da seleção.

Com 80% de posse de bola, os comandados de Roberto Mancini dominaram todas as ações do jogo e não tiveram dificuldade para golear o pequeno país europeu. A seleção italiana finalizou 41 vezes, sendo 12 em direção ao gol e marcou seis vezes. A etapa inicial terminou 4 a 0 para a equipe da casa e, no segundo tempo, mais dois tentos foram anotados.

Na próxima rodada das Eliminatórias, a Itália encara a Grécia fora de casa, no dia 8 de junho, sábado, às 15h45 (de Brasília). Já Liechtenstein enfrenta a Armênia no mesmo dia, às 13h (de Brasília).

Os italianos abriram o placar aos 16 minutos da etapa inicial. Depois de uma ótima jogada do lateral Spinazzola pela esquerda, o jogador da Juventus foi até a linha de fundo e cruzou na medida para o meia Sensi cabecear para o fundo das redes.

A Squadra Azzurra ampliou aos 31 minutos do primeiro tempo. O volante Verratti recebeu pela esquerda, fez uma linda jogada, invadiu a grande área e bateu colocado, marcando um verdadeiro golaço.

Menos de três minutos depois, os comandados de Mancini chegaram ao terceiro gol, com Fabio Quagliarella convertendo pênalti. No minuto anterior, Sensi cobrou escanteio, o zagueiro Romagnoli cabeceou firme e o meia adversário Hasler tirou a bola em cima da linha com o braço. O árbitro viu o lance e assinalou a penalidade. Na cobrança, o experiente atacante de 36 bateu forte no meio e ampliou a vantagem.

O quarto gol saiu ainda na primeira etapa, aos 47 minutos, novamente com Quagliarella convertendo pênalti. Um minuto antes, o atacante italiano driblou o goleiro Buchel, rolou para Politano, que deu um toque para Sensi. O meia chutou, mas o zagueiro Kaufmann tirou com o braço. O árbitro assinalou a penalidade e expulsou o defensor. O atacante da Sampdoria cobrou mais uma vez forte no meio do gol e fez mais um.

Já na etapa final, a Itália fez mais um aos 24 minutos. O lateral Spinazzola fez grande jogada pela esquerda, correu até a linha de fundo, cortou para o meio e cruzou. O atacante Quagliarella cabeceou para o meio da área e o jovem Moise Kean cabeceou para o fundo da meta.

Aos 30 minutos do segundo tempo, os italianos ampliaram a vantagem mais uma vez. Após cruzamento da direita, Pavoletti cabeceou firme, o goleiro Buchel espalmou e, no rebote, novamente o atacante finalizou para garantir o sexto gol.

Bósnia empata com a Grécia pelas Eliminatórias

Também nesta terça pela competição, no Estádio Bilino Polje, em Zenica, a Bósnia e Herzegovina recebeu a Grécia e empatou por 2 a 2. Após abrir dois gols de vantagem no placar, a equipe mandante não resistiu a pressão dos gregos e acabaram sofrente o empate.

Os gregos seguram a vice-liderança do grupo com esse placar, com quatro pontos, enquanto os bósnios estacionam na terceira posição, com a mesma pontuação, mas pior saldo de gols.

A equipe da casa fez dois gols logo na etapa inicial. Aos 10 minutos, o meia Edin Visca abriu o placar e, aos 15, Miralem Pjanic ampliou o marcador. A Grécia descontou já na segunda etapa, aos 19 minutos, com o meia Konstantinos Fortounis convertendo pênalti. O empate saiu no final da partida, aos 40 minutos, com o atacante Dimitrios Kolovos.

Pela 3ª rodada das Eliminatórias da competição, a Bósnia e Herzegovina terá pela frente a Finlândia, também no dia 8 de junho, sábado, às 13h (de Brasília). A Grécia recebe a Itália, no mesmo dia, às 15h45 (de Brasília).

Confira todos os resultados desta terça-feira pelo Grupo J das Eliminatórias:

Armênia 0 x 2 Finlândia

Bósnia e Herzegovina 2 x 2 Grécia

Itália 6 x 0 Liechtenstein