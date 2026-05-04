Recoleta x Santos pela Sul-Americana: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Santos visita o Recoleta nesta terça-feira pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Onde assistir ao vivo?
- TV: SBT (aberto) e ESPN (fechado).
- Pay-per-view: Disney+ (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
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Como chega o Recoleta para o confronto?
O Recoleta vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio e vive uma sequência de quatro jogos sem derrota. A equipe está na terceira colocação do Grupo D da Sul-Americana.
Como chega o Santos para o confronto?
Do outro lado, o Santos vive uma situação complicada na Sul-Americana. Na última partida, o Peixe empatou com o Palmeiras em 1 a 1 fora de casa pelo Brasileirão. Na competição internacional, o Alvinegro Praiano também ficou no empate, dessa vez com o San Lorenzo, e ainda não venceu. A equipe está na lanterna do grupo, com dois pontos.
Estatísticas
As equipes vivem situações completamente opostas em seus respectivos campeonatos nacionais. O Recoleta está no meio da tabela da Apertura do Campeonato Paraguaio, ocupando a sétima posição, com 25 pontos em 19 jogos.
Já o Santos oscila na temporada. Com apenas 15 pontos em 14 partidas, o Alvinegro Praiano briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ocupando a 16ª posição.
Recoleta na temporada
- Jogos: 23
- Vitórias: 7
- Empates: 8
- Derrotas: 8
- Gols marcados: 32
- Gols sofridos: 28
- Artilheiro: Allan Wlk, com 11 gols marcados
Santos na temporada
- Jogos: 27
- Vitórias: 6
- Empates: 12
- Derrotas: 9
- Gols marcados: 34
- Gols sofridos: 34
- Artilheiro: Gabigol, com 9 gols marcados
Histórico do confronto entre Recoleta x Santos
Deportivo Recoleta e Santos se enfrentaram apenas uma vez na história. Neste ano, as equipes empataram em 1 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
Prováveis escalações
⚫🟡 Recoleta
Ferreira; Echeguren, Marotta, Cardozo e Mosquera; Falcón, Dominguez, Espínola e Baez; Vidal e Allan Wlk
Técnico: Jorge Osmar González
⚪⚫ Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Gabigol
Técnico: Cuca
Arbitragem de Recoleta x Santos
- Árbitro: Cristian Garay (Chile)
- Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Wladimir Muñoz (Chile)
- VAR: Fernando Vejar (Chile)
Ficha técnica
⚫🟡 Recoleta x Santos ⚪⚫
Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)
Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai
Próximos jogos
Recoleta
Jogo: Sportivo Ameliano x Recoleta
Competição: Apertura do Campeonato Paraguaio (15ª rodada)
Data e horário: 15 de maio de 2026 (sexta-feira), horário a definir
Local: Estádio Jose Tomas Silva, em Assunção
Santos
Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)