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Recoleta x Santos pela Sul-Americana: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

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(Foto: Raul Baretta / Santos)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/05/2026 às 20:00

O Santos visita o Recoleta nesta terça-feira pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Onde assistir ao vivo?

  • TV: SBT (aberto) e ESPN (fechado).
  • Pay-per-view: Disney+ (pago).
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

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Como chega o Recoleta para o confronto?

O Recoleta vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio e vive uma sequência de quatro jogos sem derrota. A equipe está na terceira colocação do Grupo D da Sul-Americana.

Como chega o Santos para o confronto?

Do outro lado, o Santos vive uma situação complicada na Sul-Americana. Na última partida, o Peixe empatou com o Palmeiras em 1 a 1 fora de casa pelo Brasileirão. Na competição internacional, o Alvinegro Praiano também ficou no empate, dessa vez com o San Lorenzo, e ainda não venceu. A equipe está na lanterna do grupo, com dois pontos.

Estatísticas

As equipes vivem situações completamente opostas em seus respectivos campeonatos nacionais. O Recoleta está no meio da tabela da Apertura do Campeonato Paraguaio, ocupando a sétima posição, com 25 pontos em 19 jogos.

Já o Santos oscila na temporada. Com apenas 15 pontos em 14 partidas, o Alvinegro Praiano briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ocupando a 16ª posição.

Recoleta na temporada

  • Jogos: 23
  • Vitórias: 7
  • Empates: 8
  • Derrotas: 8
  • Gols marcados: 32
  • Gols sofridos: 28
  • Artilheiro: Allan Wlk, com 11 gols marcados

Santos na temporada

  • Jogos: 27
  • Vitórias: 6
  • Empates: 12
  • Derrotas: 9
  • Gols marcados: 34
  • Gols sofridos: 34
  • Artilheiro: Gabigol, com 9 gols marcados

Histórico do confronto entre Recoleta x Santos

Deportivo Recoleta e Santos se enfrentaram apenas uma vez na história. Neste ano, as equipes empataram em 1 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Prováveis escalações

⚫🟡 Recoleta

Ferreira; Echeguren, Marotta, Cardozo e Mosquera; Falcón, Dominguez, Espínola e Baez; Vidal e Allan Wlk
Técnico: Jorge Osmar González

⚪⚫ Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Gabigol
Técnico: Cuca

Arbitragem de Recoleta x Santos

  • Árbitro: Cristian Garay (Chile)
  • Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Wladimir Muñoz (Chile)
  • VAR: Fernando Vejar (Chile)

Ficha técnica
⚫🟡 Recoleta x Santos ⚪⚫

Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)
Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Próximos jogos

Recoleta

Jogo: Sportivo Ameliano x Recoleta
Competição: Apertura do Campeonato Paraguaio (15ª rodada)
Data e horário: 15 de maio de 2026 (sexta-feira), horário a definir
Local: Estádio Jose Tomas Silva, em Assunção

Santos

Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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