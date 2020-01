Palmeiras passa pelo Sertãozinho e avança para a terceira fase da Copinha

O Palmeiras segue vivo em busca do primeiro título da Copinha. Neste domingo, os garotos do Verdão venceram o Sertãozinho por 3 a 0 e avançaram para a terceira fase da competição.

Com a classificação, o Palmeiras espera o vencedor de Ferroviária x Goiás, que duelam a partir das 19h (de Brasilia), também em Araraquara.

O jogo

A primeira etapa terminou zerada, mas não faltaram oportunidades para os dois lados. O Palmeiras tinha a posse de bola e quase abriu o placar nas chegadas de Gabriel Silva como elemento surpresa dentro da área.

Do outro lado, o Sertãozinho apostava nos contra-ataques e também teve suas chances de perigo. Danilo era o escape pela direita, mas faltava achar o passe na medida para o centroavante João Paulo colocar para as redes.

No início da segunda etapa, o Sertãozinho era mais perigoso, mas o Palmeiras abriu o placar e ampliou logo em sequência. Primeiro, aos 16 minutos, Fabrício recebeu de Marcelinho e tocou para o gol vazio. Logo depois, aos 18, Ramon bateu forte na cobrança de falta do meio da rua e marcou o segundo do Verdão.

Em vantagem, o Verdão controlava a partida e ainda conseguiu marcar o terceiro aos 31 minutos. Marcelinho finalizou de fora da área, a bola desviou em Lucas Cordeiro e enganou o goleiro adversário.

Com a forte chuva e a trovoada que caía em Araraquara, o árbitro paralisou a partida aos 41 minutos da segunda etapa. Depois de 26 minutos de paralisação, as equipes voltaram a campo, mas com o gramado em péssimas condições, nada criaram e o jogo terminou mesmo em 3 a 0.