Palmeiras faz jogo ruim contra Goiás e diz adeus à Copinha

Acabou o sonho! O Palmeiras está eliminado da Copinha. Na tarde desta terça-feira, o Goiás eliminou o Verdão pelo placar de 1 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela terceira fase.

O começo do primeiro tempo foi animador, mas não demorou para as equipes diminuírem muito o ritmo. Na volta do vestiário, apesar das mesmas dificuldades em ambos os setores de criação, João Marcos converteu o pênalti marcado a favor do clube goiano e sacramentou a vitória.

Com o resultado, o Esmeraldino está nas oitavas de final e terá pela frente o vencedor do confronto entre Itapirense ou Vasco. Os times entram em campo nesta terça-feira, ás 19h15 (de Brasília).

O Palmeiras começou dando um susto no Goiás. Logo na primeira jogada, Lucas Cordeio, autor do terceiro gol na última fase, cortou o zagueiro e fuzilou no gol. Luys Felipe fez boa defesa. Imediatamente, o Esmeraldino começou a perturbar o goleiro Magrão, que viu o chute de Pedro Marinho cruzar na frente da sua meta.

A partir de então, o Verdão passou a trocar passes e as chances se tornaram mais raras. Com 26 minutos no relógio, Gabriel Silva recebeu, balançou para cima do zagueiro e finalizou para fora. E essa foi a última oportunidade clara de gol até o final dos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, o técnico do Palmeiras promoveu a saída do volante Miqueias para a entrada de Lincon, atacante. A saída do palmeirense deveria ter significado mais poder ofensivo, no entanto, a equipe passou a errar muitos passes.

Em uma das raras chances, Da Silva salvou o Goiás. Em cima da linha, o jogador do Esmeraldino afastou o chute de Ramon. No lance seguinte, aos 30 minutos, o árbitro marcou pênalti para o time goiano. João Marcos pediu a bola e mandou para o fundo das redes. O Palmeiras esboçou uma reação no final da partida, mas a falta de organização era preocupante.

