Inter domina o Corinthians e garante vaga na final da Copinha

O Internacional é o primeiro finalista da Copinha. Na noite desta terça-feira, o Colorado venceu o Corinthians por 3 a 1 na Arena Barueri e eliminou o maior detentor de títulos da competição.

A final da da Copinha ocorre no próximo sábado (25), no Estádio do Pacaembu. O adversário do Inter na decisão será definido no confronto entre Grêmio e Oeste, marcado para a tarde da próxima quarta-feira.

O jogo- As equipes iniciaram o primeiro tempo com estratégias diferentes. O Corinthians buscava manter a posse de bola, enquanto o Internacional apostava em contra-ataques e jogadas de velocidade. Os primeiros minutos foram controlados pelo Timão. No entanto, o Colorado resistiu à pressão e passou a dar as caras no ataque.

Foi justamente em uma jogada de contra-ataque que saiu o gol do Internacional. Aos 15 minutos, Guilherme Pato recebeu com liberdade na ponta direita, arriscou de fora da área e, com um chute cruzado, balançou as redes. Os garotos do Alvinegro ainda criaram chances, mas a primeira etapa terminou com a vantagem para os gaúchos.

(INTxCOR) ⏰ 49’/1T: Final de primeiro tempo em Barueri! Inter vai vencendo o Corinthians por 1 a 0. #VamoInter #CeleiroDeAses #Copinha2020 🇦🇹💪 pic.twitter.com/3KHHPou5nK — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 21, 2020

No segundo tempo, o Inter seguiu forçando o erro na saída de bola do Corinthians. A estratégia surtiu efeito novamente e, aos quatro minutos, Guilherme Pato roubou a bola de Lucas Pires e cruzou rasteiro para Matheus Monteiro, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol.

Antes do apito final, ambas as equipes marcaram golaços. O primeiro ocorreu aos 30 minutos, com Nicolas, que chutou colocado de fora da área e ampliou para o Inter. Aos 41, Ruan Oliveira bateu uma falta no canto do goleiro e diminuiu para o Timão. Ainda assim, o Colorado triunfou e garantiu a classificação para a final da Copinha.