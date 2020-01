Botafogo-SP elimina xará carioca e está na terceira fase da Copinha

O Botafogo de Ribeirão Preto está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste sábado, em Assis, o Pantera derrotou o Botafogo do Rio de Janeiro por 2 a 0 e garantiu a vaga.

Os dois gols da partida saíram em cobranças de pênalti. Aos 13 do primeiro tempo, Rondinely foi derrubado pelo zagueiro Souza. Wesley cobrou e abriu o placar para a equipe paulista.

O Alvinegro teve a chance de empatar aos 35, quando o zagueiro João Victor cortou com o braço um passe de

Enio e o árbitro assinalou o pênalti, mas Maxuel mandou a bola por cima do gol.

No segundo tempo, aos 38, nova penalidade máxima. Alexandre foi derrubado na área por Elivelton e Edgar cobrou com categoria para definir a vitória do Botinha.

O Botafogo-SP aguarda o vencedor do duelo entre Atlético-GO e Novorizontino, que acontece também neste sábado, às 16 horas, em Bauru, para conhecer o adversário da terceira fase da Copinha.