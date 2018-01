Palmeiras tem vitória histórica e garante vaga para as oitavas da Copinha

O torcedor palmeirense já teve uma ótima notícia na manhã deste domingo. A equipe palestrina enfrentou o Taubaté pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e a expressiva goleada pelo placar de 7 a 0 garantiu o Palmeiras nas oitavas de final e com isso, continuam as esperanças do time levantar pela primeira vez o troféu da competição.

O jogo – Como as duas equipes tiveram uma campanha muito parecida na fase de grupos, com três vitórias e um empate, a expectativa era de que o confronto fosse marcado pelo forte equilíbrio. E foi exatamente o que aconteceu. Nos primeiros minutos, os dois times tiveram chance de abrir o marcador. O Palmeiras em cruzamento para a cabeçada do zagueiro Vitão para fora, e o Taubaté em chute de Glauber para defesa do goleiro Anderson.

O Palmeiras era mais incisivo. mas não conseguia concluir no gol. A defesa do Taubaté consegui neutralizar as chances do verdão e tentava uma jogada de contra-ataque com os jogadores rápidos do setor ofensivo. Após os vinte minutos iniciais, a equipe palestrina começou a encontrar os espaços que as laterais do time adversário cediam, e quase abriram o placar, primeiro com Fernando e depois com Léo Passos.

Apesar das chances começarem a aparecer depois de um começo de jogo bastante truncado, faltava criatividade para o Palmeiras e com isso a equipe adversária conseguia se segurar na defesa com muita correria e movimentação. O técnico do verdão inverteu de lado os atacantes Yan e Fernando, mas as oportunidades continuaram sendo inofensivas para o gol defendido por Felipe.

Depois de muito tentar, o Palmeiras conseguiu anotar o primeiro gol da partida. No último minuto do primeiro tempo, Alanzinho lançou Luan pela esquerda que aproveitou a oportunidade e cruzou com força para o meio da área. A bola rasteira dificultou a vida do goleiro Felipe que só conseguiu espalmar e deu chance para Fernando abrir o marcador.

Já no segundo tempo, a postura foi totalmente diferente. Com apenas vinte segundos na segunda parcial, o atacante Yan fez bela jogada individual e de longe,acertou um lindo chute cruzado, indefensável para o goleiro Felipe. Com a vantagem ainda maior, o Verdão tomou conta do jogo, com o domínio da posse de bola e não dando chances para o Taubaté. .

O gol sofrido logo nos segundos iniciais foi um baque para os jogadores do Taubaté. A equipe se desorganizou defensivamente e continuava sem proporcionar qualquer perigo para o goleiro Anderson. A situação ficou ainda mais complicada quando Gabriel Furtado acertou lindo chute de fora da área e ampliou a vantagem do Palmeiras para 3 a 0. O Verdão continuou com o domínio da partida e aos 20 minutos quase ampliou com Alanzinho e Vitão, que em sequência, acertarem a trave.

O placar se tornou goleada logo após as primeiras substituições do Palmeiras no jogo. Poucos minutos depois de entrar em campo, o atacante Papagaio deu belo passe para Luan que bateu de esquerda e fez o quarto do time na partida. Mas quem achava que o time ia recuar errou, e por muito.

Aos 32 minutos, Matheus Neris driblou o marcador e acertou um lindo chute de fora da área, sem qualquer chance do goleiro Felipe fazer a defesa. Dois minutos depois, o verdão achou belo contra-ataque e Papagaio saiu na frente do arqueiro do Taubaté e anotou o sexto da equipe palestrina. Em grande momento desde que entrou em campo, o atacante palmeirense não perdoou e anotou o sétimo do time e o segundo dele no jogo.