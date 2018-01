Palmeiras e Portuguesa disputam quartas da Copinha nesta sexta

Às 19h20 (horário de Brasília) desta sexta-feira, Palmeiras e Portuguesa duelam no mais tradicional estádio de São Paulo, o Pacaembu, em partida válida pelas quartas de final da Copinha, maior torneio de juniores do Brasil. O vencedor deste confronto encara o Avaí ou o Flamengo, que competem na outra chave da disputa.

A classificação do Verdão para esta fase da competição deu-se após triunfo contra o Vasco, no Joaquinzão, por 2 a 0, com gols de Luan e Fernando, que definiram a vitória da equipe palestrina. Por outro lado, a Lusa avançou depois de desbancar o Goiás: vitória por 1 a 0 no Canindé.

Enquanto o Palmeiras avançou até as quartas de finais sem dificuldades, com uma campanha invicta na fase de grupos e vitória contundentes nas fases seguintes, a Portuguesa vem sofrendo depois da fase de grupos: passou nos pênaltis contra o São Paulo do Amapá e o América-MG, além do triunfo magro contra os goianos.

Para o clássico paulistano, conhecido anteriormente como “clássico das colônias”, os palestrinos confiam em seu setor ofensivo, que até então marcou 20 gols, e no atacante Fernando, que já balançou o fundo das redes cinco vezes no torneio.

O técnico da equipe, Wesley Carvalho, antecipou o duelo. “Cada jogo é uma final, temos de vivenciar uma de cada vez. Não adianta pensarmos lá na frente, nossa próxima final será contra a Portuguesa. Fizemos um amistoso contra eles na preparação para a Copa São Paulo, aproveitei para dar oportunidade a atletas que não vinham jogando. Sei que eles têm uma equipe bem treinada, velocidade nas transições”, afirmou.

Diferentemente de outras partidas da competição, o confronto entre Verdão e Lusa terá cobrança de ingressos, com preços variando entre 30 e 50 reais. A medida parte da Federação Paulista de Futebol, que alegou motivos de segurança para a realização da ação.

Caso avance para as semifinais da Copinha, o Palmeiras se coloca em grande posição para conquistar seu primeiro título da tradicional competição paulistana. Já a Portuguesa vai em busca de seu tricampeonato, tendo vencido a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela última vez em 2002.