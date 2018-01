Nos pênaltis, São Paulo despacha o Vitória e avança na Copinha

Na tarde desta quinta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceu sua primeira equipe semifinalista. Nos pênaltis, o São Paulo derrotou o Vitória pelo placar de quatro cobranças a três, depois de empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e garantiu vaga entre os quatro melhores da competição.

Agora, os meninos de Cotia vão encarar o Internacional, que goleou o Santos para chegar às semifinais.

O São Paulo despontou como principal favorito para levar a Copinha, em busca de seu quarto título do torneio. A última conquista do Tricolor foi em 2010.

O jogo – Mesmo com o favoritismo ao lado do São Paulo, quem começou melhor a partida foi o Vitória. A equipe baiana, aliás, abriu o placar logo aos 14 minutos da etapa inicial: Flávio arrancou pelo meio da zaga do Tricolor e chutou de bico, fazendo seu quarto gol na competição.

O clube paulista tentou a resposta rápida e, logo depois, carimbou a trave em chute de Gabriel Novaes. Entretanto, o panorama geral da partida permanecia com o Vitória sendo superior, já que o time imprimia um ritmo físico intenso no confronto.

A parada técnica do primeiro tempo foi determinante para o restante do período. Como a ambulância presente no gramado foi atender um torcedor e não estava disponível aos jogadores, a partida não pôde ser reiniciada de imediato. Após a paralisação, o São Paulo acordou.

Em cobrança de falta venenosa pela lateral, o destaque do Tricolor, Toró, permaneceu ligado na jogada e pegou o rebote de primeira, balançando o fundo das redes e empatando a partida. Em chute de Igor logo após o tento, parecia que a equipe paulista havia assumido as rédeas da partida.

Entretanto, já nos últimos minutos da etapa inicial, o Vitória retomou a frente. Após cruzamento de escanteio de Marco Antônio, o zagueiro Lucas Ribeiro subiu mais alto do que toda a zaga do São Paulo e cabeceou para o gol, fazendo o 2 a 1 antes do intervalo.

No segundo tempo, o Tricolor se lançou ao ataque em busca do tento de empate. Igor novamente teve a chance de marcar, mas finalizou por cima. Pouco depois, Toró resolveu mais uma vez. Depois de falhar na primeira oportunidade, o artilheiro tocou por cima e encobriu o goleiro Lucas e fez o 2 a 2, levando a partida para a cobrança de pênaltis.

Nas penalidades, Hebert, do Vitória, carimbou o travessão, colocando a equipe baiana em desvantagem no desempate. Depois, Walce perdeu para o São Paulo, mas Cedric também errou a cobrança seguinte e o Tricolor continuou a frente. Oliveira converteu a quinta penalidade e classificou o Soberano para as semifinais da Copa São Paulo.