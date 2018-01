Copinha: Verdão abre a terça-feira e Timão fecha as oitavas de final

Depois de iniciar com 128 times divididos em 32 grupos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a afunilar. Agora são apenas 16 equipes vivas na briga pelo título. A fase de oitavas de final da maior e mais importante competição de base do país começa nessa segunda, com Santos e São Paulo em campo. Nesse domingo, após o encerramento de todos os jogos, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que Palmeiras e Corinthians buscarem vaga nas quartas de final da Copinha na terça-feira.

O primeiro a tentar a classificação será o Verdão, que vai encarar o Vasco às 15 horas, em Taubaté, onde os palmeirenses vêm atuando desde a estreia. O vencedor pegará Goiás ou Portuguesa.

Já o atual campeão Corinthians enfrentará o Avaí, às 19h15, em Araraquara, mesmo local onde disputou todos os jogos até aqui Dono de dez títulos da Copinha, o Timãzinho pode ter Flamengo ou Audax no seu caminho na fase seguinte.

Como já havia sido definido no sábado, o Peixe encara o Atlético-PR às 17h30 dessa segunda-feira, em Franca. Se passar, o Alvinegro Praiano pegará o vencedor do duelo entre Internacional e Desportiva Paraense.

No mesmo dia, o Tricolor do Morumbi fará clássico contra o Cruzeiro, em Ribeirão Preto, às 20 horas. Caso avence, os são-paulinos terão pela frente Londrina ou Vitória.

Confira a tabela das oitavas de final:

Segunda

15h00 Internacional x Desportiva Paraense

16h00 Londrina x Vitória

17h30 Atlético-PR x Santos

20h00 São Paulo x Cruzeiro

Terça-feira

15h00 Vasco x Palmeiras

16h00 Goiás x Portuguesa

17h00 Flamengo x Audax

19h15 Corinthians x Avaí