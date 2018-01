Avaí vence Corinthians e vai às quartas de final da Copinha

O Avaí está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, o Leão entrou em campo para enfrentar o Corinthians, atual campeão do torneio, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e não decepcionou. Mostrando bastante eficiência em campo, a equipe catarinense aproveitou as poucas chances que teve para superar o Timãozinho por 2 a 0, gols de Rael, de pênalti, e Alisson.

Com o resultado, o Corinthians dá adeus à Copinha. Maior campeão do torneio, com dez títulos, o time comandado pelo técnico Dyego Coelho não conseguiu repetir a campanha invicta do ano passado e terá de assistir o restante da competição pela TV. Após cinco finais nos últimos seis anos, com direito a três troféus, o Timãozinho desta vez teve sua trajetória interrompida precocemente.

Agora, o Avaí já volta o foco para as quartas de final, ainda sem data e horário definidos. A equipe de Santa Catarina terá pela frente o Flamengo, que se classificou também nesta terça-feira ao superar o Osasco Audax por 1 a 0 na Arena Barueri.

O jogo – O Corinthians teve dificuldades para encontrar espaços na defesa avaiana. Enfrentando um adversário muito bem postado, o Timãozinho tentou vencer o bloqueio rival com a bola no pé, entretanto, a troca de passes se mostrou pouco eficiente. Somente aos 23 minutos a equipe do técnico Dyego Coelho conseguiu chegar com perigo com Samuel, que recebeu grande lançamento de Fabrício Oya e cabeceou cruzado, exigindo boa defesa de Léo Lopes.

Após o primeiro susto do Corinthians, o Avaí resolveu agredir o rival e não demorou muito para conseguir um pênalti. Aos 26 minutos Caio Paulista foi derrubado por Lucas Minela dentro da área, e o árbitro não teve dúvidas em marcar a penalidade. Rael foi para a cobrança e bateu firma, no canto esquerdo de Flilipe, que ainda acertou o canto e espalmou a bola, mas não conseguiu evitar que ela morresse no fundo das redes.

Apesar da vantagem no marcador, o Avaí seguiu no ataque e quase ampliou aos 29 minutos, novamente com Rael, que soltou uma pancada da entrada da área, obrigando Filipe a fazer excelente defesa. Daí em diante o jogo voltou a ficar truncado. Somente aos 40 minutos o Corinthians conseguiu se aproximar do empate, quando Bilu recebeu de Renan Areias, driblou a marcação e bateu à esquerda de Léo Lopes.

Já no segundo tempo o Corinthians parecia ter voltado diferente e quase empatou com João Pedro, aos seis minutos. O atacante recebeu de Fabrício Oya na direita, invadiu a área e cruzou rasteiro para Renan Areias, que deixou a bola passar na intenção de iludir o goleiro avaiano, no entanto, Léo Lopes estava esperto para fazer a defesa. Cinco minutos depois foi a vez de os rivais responderem ampliando o placar. Rafael Bilu tocou curto para a defesa, Alisson chegou na bola primeiro e jogou na frente, saindo cara a cara com o goleiro Filipe, que ainda foi driblado antes de o atacante do Leão estufar as redes.

Com o fim da partida se aproximando, o Corinthians, logicamente, se jogou no ataque e esteve perto de, ao menos, descontar. Aos 23 minutos, Fabrício Oya, em cobrança de falta, obrigou Léo Lopes a se esticar todo no canto direito para espalmar a bola e mandar para escanteio. Posteriormente, com as alterações, o Timãozinho se tornou ainda mais ofensivo, entretanto, a dificuldade em infiltrar na defesa rival permaneceu, e o Avaí acabou se classificando com a vitória por 2 a 0.