Com gol de Marta, Brasil bate a Itália e se garante nas oitavas

Pela terceira rodada da Copa do Mundo Feminina, nesta terça-feira, o Brasil bateu a Itália por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final. Com gol de Marta, de pênalti, a equipe de Vadão chegou aos seis pontos e assegurou a classificação como terceira colocada.

A primeira etapa foi bem equilibrada em Valenciennes, com chances para os dois lados, mas o 0 a 0 persistiu no placar. Quem chegou com mais perigo, logo aos cinco minutos, foi a Itália. Bonansea fez jogada individual e bateu na entrada da área, mas Bárbara caiu no cantinho para fazer boa defesa.

A resposta do Brasil foi em cobrança de escanteio. Aos 17 minutos, Marta cobrou o tiro de canto no primeiro pau e Debinha apareceu para completar de letra, mas a goleira Giuliani impediu o golaço brasileiro. A Itália ainda teve mais uma chance com Bonansea, mas Bárbara defendeu mais uma vez.

Já no segundo tempo, a Seleção Brasileira começou assustando logo aos seis minutos, com cobrança de falta de Andressinha, que mandou a bola no travessão.

Aos 26 minutos, veio o gol do Brasil. Debinha fez jogada individual e foi derrubada dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti, e na cobrança Marta bateu firme deslocando a goleira para marcar o gol da vitória.

Marta chegou aos 17 gols e tornou-e a maior artilheira em Copas do Mundo, superando o alemão Miroslav Klose.

Com as duas seleções classificadas, não houveram mais grandes chances na partida.

Enquanto isso, no outro jogo do grupo, a Austrália não teve dificuldades para bater a Jamaica por 4 a 1, e também garantiu a sua classificação. Todos os gols australianos foram marcados por Kerr, enquanto Havana Solaun marcou para as jamaicanas.

Com os resultados, as três classificadas do grupo terminaram com seis pontos. A Itália classificou-se em primeiro com cinco gols de saldo. O segundo lugar ficou com a Austrália, que levou vantagem nos gols marcados, enquanto o Brasil ficou na terceira colocação.

Nas oitavas, o Brasil enfrenta Alemanha ou França, dependendo dos jogos dos grupos D, E e F.