Vasco perde para o Goiás e se complica na Copa do Brasil

O Vasco segue com o desempenho ruim na temporada e nesta quinta-feira foi derrotado por 1 a 0 para o Goiás, em São Januário, no duelo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. Com o resultado, os goianos jogam pelo empate no confronto de volta, em Goiânia.

O Goiás foi mais organizado durante os 90 minutos e marcou o gol da vitória no primeiro tempo, com Fábio Sanches. O Vasco mais uma vez mostrou dificuldade na criação das jogadas e pouco incomodou o goleiro Tadeu.

O confronto de ida entre as equipes está marcado para a próxima quinta-feira, no estádio Olímpico, em Goiânia. O jogo será realizado com portões fechados por determinação do governo goiano por conta da pandemia de coronavírus.

O jogo – A partida começou em ritmo acelerado. O Goiás surpreendeu ao buscar o ataque e criou a primeira chance logo aos dois minutos, em chute de Rafael Moura que foi para fora. A resposta veio na bicicleta de Cano que parou em Tadeu.

O Goiás aproveitava o nervosismo dos donos da casa e quase abriu o placar aos dez minutos. Rafael Moura tabelou com Daniel Bessa e chutou para grande defesa de Fernando Miguel. No minuto seguinte, Keko acertou bela bicicleta, mas viu o goleiro cruzmaltino fazer mais uma grande defesa.

Depois disso, o duelo ficou equilibrado, com a marcação das duas equipes levando a melhor sobre os ataques. Somente aos 23 minutos, o Vasco chegou a balançar as redes, mas German Cano usou a mão para colocar a bola para o gol. Com isso, o placar não foi aberto em São Januário. Os visitantes responderam em seguida. Keko cobrou falta na área, mas viu a bola ir no travessão.

Na parte final, o jogo continuava equilibrado até os 43 minutos, quando o Goiás abriu o marcador. Após cruzamento, a bola foi desviada e Fábio Sanches apareceu sozinho para mandar para a rede e deixar os visitantes a frente no intervalo.

No segundo tempo, o Vasco pressionou desde o início, mas só conseguiu finalizar pela primeira vez aos nove minutos, em chute de Marrony. O Goiás apenas se defendia e impedia a criação de boas chances dos donos da casa.

Já aos 14 minutos, Raul chutou da entrada da área e obrigou Tadeu a fazer grande defesa. A partir dai, o jogo virou praticamente um ataque contra defesa.

O Goiás conseguiu, ao longo da etapa final, impedir que o Vasco conseguisse chegar com perigo. Os cruzmaltinos seguiram mostrando a falta de capacidade em criar bons lances.

Nos minutos finais, o Vasco tentou pressionar em busca do empate, mas viu o Goiás se fechar de vez para segurar a vitória em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 GOIÁS

Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: Quinta-feira, 12/03/2020

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Miguel Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)

Renda: R$ 612.420,00

Público: 17.514 pagantes

Cartões amarelos: Raul, Andrey, Ribamar e German Cano (Vasco); Sandro (Goiás)

GOL

GOIÁS: Fábio Sanches, aos 43min do primeiro tempo

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley e Henrique; Andrey, Raul (Benítez) e Freddy Guarín (Juninho); Marrony, Vinícius (Ribamar) e Germán Cano

Técnico: Abel Braga

GOIÁS: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Caju; Sandro, Léo Sena (Breno) e Daniel Bessa; Keko (Vinícius), Rafael Moura e Victor Andrade (Mike)

Técnico: Ney Franco