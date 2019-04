Último Santos x Vasco pela Copa do Brasil teve brilho dos experientes

Na última sexta-feira, ficou determinado que Santos x Vasco se enfrentariam na quarta fase da Copa do Brasil. Curiosamente, os dois times encontraram no torneio há menos de três anos. Em 2016, melhor para o Peixe, que venceu na Vila Belmiro e conseguiu um empate em São Januário.

No duelo de ida, vitória do Alvinegro da Vila Belmiro por 3 a 1 em Santos. Destaque para os jogadores experientes, principalmente pelo lado do Peixe no primeiro embate. Renato abriu o placar, Ricardo Oliveira ampliou em cobrança de falta. Atualmente no Palmeiras, Lucas Lima fez o terceiro e parecia que já definira a vaga a favor do Santos. Porém, no último lance da partida, Éder Luis anotou e deu esperanças aos vascaínos.

Já com São Januário lotado, Copete abriu o placar e esfriou a torcida vascaína. No entanto, Nenê, hoje no São Paulo deixou tudo igual. O centroavante Ederson marcou e fez com que o Vasco estivesse mais uma vez na frente do placar. Finalmente, o zagueiro Rodrigo (contra) empatou, decretou o placar em 2 a 2 e o Peixe ficou com a vaga.

Nesta quarta-feira, Santos e Vasco iniciam a luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, às 19h15 (horário de Brasília). A vaga será decidida no dia 24, em São Januário.