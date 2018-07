Torcedores no Anhangabaú discutem manutenção de Tite na Seleção

Com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo após a derrota por 2 a 1 diante da Bélgica, apesar de Tite considerar “inapropriado” falar sobre seu futuro, já se discute se o treinador será mantido no comando da Seleção visando o Mundial de 2022 ou se a CBF buscará um novo nome.

Apesar da eliminação nas quartas de final, a maioria dos torcedores que acompanharam a partida no Vale do Anhangabaú quer a permanência de Tite no cargo e acredita que ele é o melhor nome para levar a Seleção ao tão sonhado hexacampeonato no Catar.

A crítica ao nível dos treinadores no futebol brasileiro era o motivo mais citado pelos torcedores a favor de Tite. “Tem que manter o Tite. Ele cometeu erros, como todo mundo comete, mas para mim não tem um treinador à altura no Brasil”, disse Claudio Duarte. “Tem que manter o Tite, vai fazer o quê?”, indagou Celso Siqueira.

Outros torcedores se disseram a favor da manutenção do treinador para não interromper o trabalho atual. “Eu manteria, porque os últimos sempre foram trocados quando perderam, então não dá para ele trabalhar”, disse Vitor Barbosa. “Eu manteria mais uma vez. Ele montou um time legal”.

Mesmo com o tom favorável a Tite, alguns torcedores pediam sua saída. “Foi um bom técnico, ele montou um time fechado, mas para a próxima Copa eu trocaria o Tite”, argumentou Vinícius Vieira. “É bom mudar. Geralmente a cada quatro anos tem que mudar. Tinha que por o Renato Gaúcho lá, na próxima a gente ganha”.

Especial para a Gazeta Esportiva