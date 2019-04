Santos recebe o Vasco na Vila para buscar vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, Santos e Vasco se enfrentam pelo primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe vem embalado, pois mostrou bom futebol nas vitórias contra Corinthians e Atlético-GO. Mesmo eliminado do Campeonato Paulista pelo Timão, a equipe de Sampaoli foi muito bem e voltou a dar esperanças ao torcedor.

A grande dúvida do treinador está na lateral-esquerda. Diego Pituca tem sido destaque na posição. Enquanto isso, o recém-chegado Jorge briga pela vaga com o camisa 21. Felipe Jonathan, não pode jogar na Copa do Brasil, pois, já vestiu a camisa do Ceará no torneio.

O venezuelano Soteldo, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça. O camisa 10 comentou sobre sua adaptação. Na chegada, foi muito bem nos primeiros jogos, caiu um pouco de rendimento, mas voltou a ganhar a confiança de Jorge Sampaoli.

“Não cheguei na melhor forma. Pouco a pouco vou ganhando confiança para chegar a melhor forma como estava no meu clube anterior. Mas estou contente em estar ajudando a equipe”, afirmou o atacante.

A grande novidade da terça na Vila Belmiro foi a contratação do volante Jobson, que estava no Red Bull Brasil. O jogador chega para um contrato com cinco anos. O atleta foi um dos destaques do Toro Loko no Estadual. A equipe ganhou na noite da última segunda-feira, ao bater a Ponte Preta nos pênaltis.

Já o Vasco vem abalado pela derrota de 2 a 0 para o Flamengo no domingo, no primeiro confronto da decisão do Campeonato Carioca. Na fase anterior do mata-mata o time da Colina despachou o Avaí, ganhando por 3 a 2 no Rio de Janeiro e por 1 a 0 em Santa Catarina.

Alberto Valentim, treinador do Vasco vem tentando trabalhar o aspecto psicológico dos jogadores, uma vez que um novo fiasco pode acabar tumultuando de vez a temporada. Há quem diga que ele pode ser demitido no caso de uma derrota.

“Nós treinadores sofremos sempre a pressão por resultados quando trabalhamos em um clube de ponta e no Vasco isso não é diferente. Mas precisamos de tranquilidade neste momento para trabalharmos as melhores formas de encararmos essas duas decisões que teremos pela frente. O Santos é um time qualificado e temos que pensar com calma e ver com quais jogadores vamos poder contar”, disse o técnico.

Em termos de escalação, o Santos tem apenas uma alteração em relação à formação que eliminou o Atlético-GO. O zagueiro Gustavo Henrique volta ao time titular depois de cumprir suspensão. Lucas Veríssimo perdeu a vaga. Everson foi mantido no gol, com Vanderlei ficando como opção no banco de reservas.

O Gigante da Colina terá dois desfalques certos. O goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Leandro Castán, que sofreram com problemas físicos nos últimos jogos, serão poupados visando a final do Carioca. Gabriel Félix e Ricardo Graça serão seus substitutos. No entanto, Alberto Valentim pode fazer mais mudanças diante da má atuação na derrota para os rubro-negros.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X VASCO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 17 de abril de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 19h15(de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo, Soteldo e Derlis González

Técnico: Jorge Sampaoli

VASCO: Gabriel Félix, Raúl Cáceres, Werley, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Bruno César e Yago Pikachu; Marrony e Maxi López

Técnico: Alberto Valentim