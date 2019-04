Santos pega o Vasco em crise por vaga na quarta fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Santos decidirá o seu futuro na Copa do Brasil. O Peixe vai encarar o Vasco, em São Januário, às 19h15 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da quarta fase da competição. A equipe comandada por Jorge Sampaoli defende a vantagem construída no último meio de semana, ao bater o Gigante da Colina por 2 a 0.

Assim, a vaga do Alvinegro da Vila Belmiro está bem encaminhada, visto que o Cruz-Maltino está em crise. Além de ter perdido a final do Campeonato Carioca para o Flamengo por 2 a 0, o técnico Alberto Valentim não resistiu e foi mandado embora. Marcos Valadares, vice-campeão da Copinha irá comandar o time contra o Santos.

Antes da decisão, o capitão Victor Ferraz pediu atenção à equipe. Isso porque, o técnico Sampaoli pede ao time que mantenha a postura. Mesmo com a vantagem, o Peixe tem que protagonizar, ter a bola e jogar como se o placar estivesse em 0 a 0.

“Temos que ser protagonistas em São Januário, sair na frente e encaminhar a vaga. Espero que seja a melhor estratégia, a que o nosso treinador montar. Vamos seguir à risca, ele dificilmente foge de sua ideia. Temos que ter ainda mais atenção para esse jogo. Vantagem engana muito, principalmente fora de casa”, afirmou o lateral.

O Vasco, está longe de viver um bom momento. O time acabou de ter o técnico Alberto Valentim demitido, soma três jogos sem ganhar e sem sequer marcar um gol, o que complica ainda mais a missão de um time que precisa vencer por 3 a 0 ou dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Para substituir Valentim, o clube quer Dorival Júnior, mas esbarra na alta pedida salarial do treinador. Enquanto isso, quem comandará a equipe é Marcos Valadares, do sub-20.

Sem muito tempo para trabalhar, o treinador interino deve manter a base utilizada por Valentim nas últimas partidas. A única mudança deve ser no ataque que não marca gol há três partidas. Ao contrário do que aconeceu no último jogo, Valadares deve escalar um centro avante ao lado de Marrony. Maxi Lopéz e Tiago Reis disputam a posição. O atacante Rossi, ainda em recuperação da lesão, que o tirou da equipe, só deve ter condições de jogo na estreia do Vasco, no Campeonato Brasileiro, diante do Ahtlético Paranaense, em Curitiba.

Quem avançar, estará classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos da próxima fase serão conhecidos em sorteio. Os clubes da Libertadores, mais o campeão da Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste, no caso o Fortaleza, o Paysandu e o Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA

VASCO X SANTOS

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 24 de abril de 2019, quarta-feira

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Helton Nunes e Henrique Neu Ribeiro, ambos de SC

VASCO: Fernando Miguel, Raul Cáceres, Werleym Leandro Castán e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Yago Pikachu e Lucas Santos (Bruno César); Marrony e Maxi Lopéz (Tiago Reis)

Técnico: Marcos Valadares

SANTOS: Éverson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo, Rodrygo e Derlis González.

Técnico: Jorge Sampaoli