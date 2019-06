Santos e Atlético-MG se enfrentam no Pacaembu por vaga nas quartas da Copa do Brasil

Santos e Atlético-MG se enfrentarão nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na ida, em Belo Horizonte, Peixe e Galo empataram por 0 a 0. Em São Paulo, quem vencer avança. Qualquer empate levaria a decisão para os pênaltis.

O Peixe contará com os retornos de Gustavo Henrique, Diego Pituca, suspensos diante do Ceará no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Rodrygo, ainda sem a desconvocação oficial da seleção olímpica, é dúvida.

Marinho e Uribe, depois da estreia em Fortaleza, estarão novamente à disposição. O técnico Jorge Sampaoli definirá a escalação pouco antes da bola rolar.

“Rodrygo faz falta, mas não podemos depender totalmente dele. Se jogar, vai nos ajudar, mas temos que pensar também sem ele. Temos quem pode suprir a ausência, quem entrar vai dar o máximo em busca da classificação”, disse Pituca, em entrevista coletiva.

No Atlético-MG, uma das dúvidas é entre Zé Welison e Adilson. A tendência é do primeiro sair jogando no Pacaembu. Enquanto isso, Ricardo Oliveira está confirmado.

“Isso é bom para equipe, porque ele tem mais opções e é uma disputa totalmente sadia. Tem que ter (disputa) em todas as posições, porque eleva a equipe. A concorrência em todas as situações eleva os serviços e, no futebol, não é diferente. Eu e o Zé temos uma relação de amizade e muito respeito, com cada um buscando seu espaço. E espero que nessa disputa sadia nossa equipe siga vencendo”, afirmou Adilson, sobre a disputa no no meio-campo.

Nos últimos dias o boato de que Oliveira deixará o Atlético ganhou repercussão. O caso ficou mais notório ainda com a mudança recente nas redes sociais do centroavante, tirando a foto com a camisa do clube no Instagram e trocando perfil de “jogador do Atlético” para “atleta”.

O Santos sonhou com o camisa 9, mas a conversa não evoluiu. Agora, o nome de Oliveira é especulado no São Paulo. Uma fonte dentro do Tricolor, porém, informa que são apenas boatos.

Após a decisão, Santos e Atlético-MG voltarão a se enfrentar no domingo, pela oitava rodada do Brasileirão, desta vez na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-MG

Data: 6 de junho de 2019

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (Aguilar) e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas, Carlos Sánchez e Jean Mota; Eduardo Sasha (Soteldo) e Uribe

Técnico: Jorge Sampaoli

ATLÉTICO-MG: Victor, Patric, Rever, Igor Rabello, Fábio Santos; José Welison (Adilson), Elias, Cazares e Luan; Chará e Ricardo Oliveira.

Técnico: Rodrigo Santana.