Por reabilitação, Santos estreia na Copa do Brasil contra o Altos, no Piauí

O Santos estreia na Copa do Brasil contra o Altos nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Albertão, no Piauí, em jogo único em busca da segunda fase.

O Peixe busca a reabilitação depois de ser goleado por 5 a 1 pelo Ituano, no último domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Jorge Sampaoli aguardará exames médicos para saber quais titulares poupar. No fim de semana, Luiz Felipe foi preservado.

“Não esperava um resultado como esse, mas não temos tempo para lamentar. Temos jogo importante amanhã, procuramos dar força para o outro, cada um da sua maneira e seguir em frente. Sabíamos que perderia, mas não assim, ficamos tristes e agora é bola para frente”, disse Jean Mota, em entrevista coletiva.

O Altos espera surpreender o Santos. O técnico Leandro Campos acredita na improvável classificação.

“A derrota do Santos no Campeonato Paulista para nós não modifica em nada. O respeito, a qualidade do Santos e tudo que estamos projetando para o jogo, antes mesmo do resultado de domingo, permanecem da mesma forma. Com grau de dificuldade grande. Independentemente do resultado, desde o início acreditamos na condição de buscarmos a passagem de fase, independentemente de qualquer circunstâncias. Perdendo ou ganhando, para nós não vai mudar em nada”, comentou o treinador.

O Santos atuou quatro vezes no Piauí, todas na capital Teresina. Duas vitórias, um empata e uma derrota, com oito gols feitos e nenhum sofrido.

FICHA TÉCNICA

ALTOS X PIAUÍ

Data: 5 de fevereiro de 2019 (quarta-feira)

Local: Estádio Albertão, em Teresina (Piauí)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e André da Silva Bitencourt (RS)

ALTOS: Andrade, Ademir, Caique, Ramon Baiano e Tiaguinho; Sidney, Dos Santos, Júnior Paraíba e Eder Guerreiro; Luizão e Manoel

Técnico: Leandro Campos

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Aguilar (Soteldo), Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González

Técnico: Jorge Sampaoli