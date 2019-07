Palmeiras tenta segurar vantagem contra o Inter por semi da Copa do Brasil

Palmeiras e Internacional decidem nesta quarta-feira quem será um dos semifinalistas da Copa do Brasil. Em duelo no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), o Verdão tem a vantagem do empate após ter vencido o duelo de ida pelo placar mínimo, no Allianz Parque.

Depois de poupar cinco titulares contra o São Paulo, o Palmeiras terá força máxima contra o Colorado. Luan, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima serão novamente titulares, enquanto Ramires, reforço da equipe, pode aparecer entre os reservas pela primeira vez.

Em 2015, na mesma fase da competição, o Alviverde eliminou os gaúchos em partida que abriu caminho para o título. No primeiro jogo, em Porto Alegre, os palestrinos, então comandados por Marcelo Oliveira, arrancaram um empate, por 1 a 1, após saírem perdendo. Na volta, no Allianz Parque, o Verdão fez 2 a 0, sofreu o empate, mas conseguiu a vitória para avançar.

Em três confrontos entre os dois times na competição, os paulistas passaram duas vezes e os gaúchos avançaram numa única oportunidade quando conquistou a Copa do Brasil em 1992. Fora de campo, os dirigentes do Internacional projetam a presença de mais 40 mil torcedores no Beira-Rio.

Se o Inter vencer por diferença de um gol, a decisão da vaga será nas penalidades. Dois tentos ou mais garante o colorado na fase seguinte do torneio. Enquanto o Verdão pode empatar que segue na competição.

Depois de perder o jogo de ida em São Paulo, o Internacional busca reverter a desvantagem diante do Verdão. A única alteração no Colorado será a entrada do meia D´Alessandro na vaga de Nonato.

Com a lesão de Zeca, Bruno permanece na lateral-direita. De contrato renovado, o zagueiro Rodrigo Moledo formará dupla ao lado de Victor Cuesta. Nico López e Paolo Guerrero compõem o ataque vermelho.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS

Data: 17 de julho (quarta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ).

VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC) auxiliado por Carlos Eduardo Braga Nunes (RJ) e Michael Correia (RJ).

Internacional: Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson, D´Alessandro e Patrick, Nico López e Paolo Guerrero

Técnico: Odair Hellmann

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Deyverson

Técnico: Felipão