Flamengo de Jesus tem primeiro desafio contra Athletico-PR pela Copa do Brasil

O primeiro jogo oficial de Jorge Jesus à frente do Flamengo será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando o time carioca visita o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador português chega para a vaga deixada por Abel Braga e terá o desafio de reconduzir o Rubro-Negro ao caminho dos títulos nacionais.

O Flamengo eliminou o Corinthians nas oitavas de final com dois triunfos por 1 a 0. Já o Furacão despachou o Fortaleza com uma vitória por 1 a 0 no Paraná, depois de segurar empate sem gols no Nordeste.

Ciente de que o Athletico Paranaense vai querer se impor em casa, o Flamengo espera uma forte pressão.

“Sabemos que é um jogo muito complicado, pois o Athletico Paranaense é muito forte jogando dentro de casa. A nossa expectativa é a de que eles vão tentar fazer o resultado para terem mais tranquilidade na volta, no Rio de Janeiro. Vamos precisar saber lidar com este tipo de situação, pois não podemos aceitar esta pressão. Temos que encontrar o melhor caminho de fazermos o resultado que nos interessa”, disse o zagueiro Léo Duarte.

O Athletico Paranaense não confirma a pressão, mas admite a busca por um jogo equilibrado.

“Vamos precisar encontrar o equilíbrio necessário para fazermos um grande jogo e não darmos espaços ao Flamengo, que tem um time muito eficiente e forte”, alertou o técnico Tiago Nunes.

Em termos de escalação, o Flamengo vai apresentar novidades. O lateral-direito Rafinha, contratado após se desligar do Bayern de Munique, deve estrear na vaga de Rodinei. O meia uruguaio De Arrascaeta e o apoiador Vitinho parecem ter assumido de vez a condição de titulares.

“Vim para o maior clube do Brasil, um clube que se identifica muito comigo por que está acostumado a disputar títulos. Quero viver uma grande fase no Flamengo e a minha expectativa é a de começar com o pé direito”, disse Rafinha.

Depois de um primeiro semestre movimentado, com classificação na Libertadores da América, a disputa da final da Recopa, mas, principalmente, mostrando uma forma de jogar que chamou a atenção a mídia nacional, o Furacão agora precisa mostrar algo que mais, que passa por ter equilíbrio dentro e fora de casa e pela descoberta por alternativas após a saída de alguns jogadores.

Embora a saída do lateral Renan Lodi seja a mais sentida, já que o jovem prata da casa era um dos maiores destaques da equipe athleticana e, a princípio deve ser substituído por Márcio Azevedo, que não possui as mesmas características, inclusive físicas, o maior problema no momento está na zaga. Paulo André se aposentou, Thiago Heleno segue afastado, Pedro Henrique já atuou pelo Corinthians e não pode jogar e Lucas Halter virou dúvida de última hora. Com isso, ao lado de Léo Pereira, Robson Bambu pode ser uma opção.

O confronto de volta entre Flamengo e Athletico Paranaense, previsto para o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), acontecerá na próxima semana, no dia 17 de julho. As duas equipes já se enfrentaram uma vez nesta temporada. Foi em solo carioca, pelo Campeonato Brasileiro, e os flamenguistas venceram por 3 a 2. Quem passar deste duelo vai cruzar nas semifinais com o vitorioso do embate entre Grêmio e Bahia.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X FLAMENGO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 10 de julho de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Lucas Halter (Robson Bambu) e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho González e Bruno Guimarães ; Nikão, Rony e Marco Rúben

Técnico: Tiago Nunes

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha (Rodinei), Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Gustavo Cuéllar, Diego, Vitinho e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus