Brasil x Argentina: blogueiros opinam quem vai à final

Alberto Helena Júnior - A bola está com Messi. Se for aquele craque ET que estamos habituados a ver nos últimos 15 anos pelo Barcelona, multiplicam-se as perspectivas de nossa Seleção assistir a decisão do título da Copa América das arquibancadas. Mas, se for o Messi da atual competição, com a camisa da Argentina, mano a mano hemos quedados. Sim, porque o Brasil, embora não tenha um craque desse nível, é uma equipe mais organizada em campo, tendo como ponto de apoio sólida defesa. (Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)