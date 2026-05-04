Atlético de Madrid x Arsenal pela Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Atlético de Madrid e Arsenal entram em campo nesta terça-feira pelo jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 16h (de Brasília).
Na última quarta-feira, as equipes se enfrentaram no jogo de ida e empataram por 1 a 1. Os dois gols da partida foram marcados de pênalti. Gyokeres marcou para o Arsenal e Julián Alvarez marcou para o Atlético de Madrid. O resultado da partida deixou a classificação para a final da Champions em aberto.
Onde assistir Atlético de Madrid x Arsenal?
- TV: SBT (TV aberta)
- Streaming: HBO Max
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Como chegam?
O Arsenal vem de vitória por 3 a 0 sobre o Fulham pelo Campeonato Inglês, duelo que contou dois gols do atacante sueco Gyokeres. Com o resultado, o time londrino abriu seis pontos de vantagem na liderança para o segundo colocado Manchester City.
Por outro lado, o Atlético de Madrid enfrentou o Valencia com um time misto pela La Liga. O time comandado por Simeone venceu a partida por 2 a 0 e se consolidou na quarta posição da tabela, na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
Prováveis escalações
Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Eberechi Eze, Zubimendi e Declan Rice; Saka, Gyokeres e Trossard
Técnico: Mikel Arteta
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand e Ruggeri; Lookman, Koke, Jonnhy Cardoso e Alex Baena; Griezmann e Julian Álvarez.
Técnico: Diego Simeone
Arbitragem
- Árbitro: Daniel Siebert (ALE)
- Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)
- VAR: Bastian Dankert (ALE)
Ficha técnica
Atlético de Madrid x Arsenal
Competição: Liga dos Campeões - Semifinal (Volta)
Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)
Hora: às 16h (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)