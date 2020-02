RB Leipzig vence Tottenham fora e se aproxima de classificação na Champions

O RB Leipzig visitou o Tottenham nesta quarta-feira e venceu por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, o time alemão leva vantagem para decidir a classificação dentro de casa, no próximo dia 10 de março.

O único gol da partida saiu no início do 2º tempo, dos pés de Timo Werner em cobrança de pênalti. Davies derrubou Laimer dentro da área e o centro-avante não desperdiçou.

Sem Harry Kane e Son, o Tottenham de José Mourinho terá tarefa dura para reverter o jogo de ida. Os ingleses precisam vencer por dois gols de diferença fora de casa, ou por um gol de diferença com mais de um gol, para avançar direto. A classificação seria inédita para o Leipzig, que disputa o mata-mata da Champions pela primeira vez.

O jogo

Desde o início da partida, o Leipzig se mostrou mais ofensivo mesmo atuando longe de seus domínios. O time do leste alemão criou as melhores chances no 1º tempo, forçando duas defesas de Lloris em batidas de Angeliño e Werner, ainda no primeiro minuto.

Aos 16, Schick acertou cabeceio perigoso que raspou a trave. Ainda na primeira etapa, aos 35, Werner teve chance clara para bater e forçar nova defesa de Lloris.

A pressão da 1ª etapa rendeu frutos para os visitantes. Logo aos 10 minutos, Davies derrubou Laimer dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Timo Werner bateu firme no canto direito e converteu.

Depois de ficar atrás do placar, os Spurs tiveram duas boas chances, mas não conseguiram empatar. Aos 27, Lo Celso cobrou falta e exigiu defesa de Gulácsi. A bola foi desviada e ainda bateu na trave. Na reta final, aos 43, o brasileiro Lucas Moura recebeu cruzamento, mas acabou cabeceando por cima.

FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM 0X1 RB LEIPZIG

Local: Tottenham Stadium, em Londres (Inglaterra)

Data: 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR)

Assistentes: Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

Cartões amarelos: Lo Celso e Davies (Tottenham); Sabitzer, Werner e Nkunku (RB Leipizg)

Gols: Timo Werner, aos 12 minutos do 2º tempo.

TOTTENHAM: Lloris; Aurier, Anderweireld, Sánchez e Davies; Winks, Gedson Fernandes (Ndombélé), Lo Celso, Dele Alli (Lamela) e Lucas Moura; Bergwijn.

Técnico: José Mourinho

RB LEIPZIG: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg e Angeliño; Laimer (Fosberg), Ampadu, Sabitzer e Nkunku (Haidara); Schick (Poulsen) e Werner.

Técnico: Julian Nagelsmann