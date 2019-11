Messi dá show no jogo 700, Barcelona bate o Dortmund e avança na liderança

Atuando pela 700ª vez com o camisa blaugrana, Lionel Messi comandou um valioso e contundente triunfo do Barcelona nesta quarta-feira. No Camp Nou, a equipe de Ernesto Valverde contou com um show do argentino, dono de um gol e duas assistências, para vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1 e avançar à próxima fase da Liga dos Campeões com uma rodada de antecedência. Suárez e Griezmann fizeram os outros dois tentos dos mandantes, já Sancho fechou o placar.

Com o resultado, o Barça vai aos 11 pontos e garante a classificação com o primeiro lugar do Grupo F. O time aurinegro, por sua vez, estaciona nos sete e perde a vice-liderança para a Inter de Milão, que tem a mesma pontuação, mas leva a melhor nos critérios de desempate. Os tchecos, que foram superados pelos italianos, possuem dois pontos e já estão eliminados.

O Barcelona fecha a participação na primeira fase da competição continental apenas no dia 10 de dezembro, quando enfrenta a Inter de Milão, às 17 horas (de Brasília), no Giuseppe Meazza, na Itália. No mesmo dia e horário, o Borussia Dortmund recebe o Slavia Praha, no Signal Iduna Park, na Alemanha.

O Jogo – Após ser frustrado com um gol anulado pelo VAR, Luis Suárez pôde comemorar sem surpresas aos 29 minutos. Messi ficou com a bola na entrada da área e deu bela enfiada para o uruguaio, que tocou na saída de Burki para abrir o placar.

Aproveitando o bom momento, Messi aumentou a vantagem blaugrana instantes depois. Em tabela com Suárez, o craque argentino saiu na cara do gol e finalizou forte para balançar as redes no 700º com a camisa do time catalão.

Vivendo uma de suas noites inspiradas, Messi serviu mais um companheiro, desta vez Griezmann, que entrou ainda no primeiro tempo na vaga do machucado Dembélé. O francês não desperdiçou a chance, deixou o seu e fez o terceiro do Barcelona aos 22 minutos da segunda etapa.

Depois de Messi carimbar a trave e quase marcar seu segundo tento, o Borussia Dortmund fechou a conta. Sancho foi acionado na entrada da área, acertou um chutaço e deu números finais ao triunfo catalão: 3 a 1.