Com quatro de Gnabry, Bayern faz 7 a 2 no Tottenham fora de casa

Nesta terça-feira, o Tottenham recebeu o Bayern de Munique pela segunda rodada do grupo B da Liga dos Campeões e sofreu uma goleada histórica por 7 a 2.

Com o resultado, os Spurs ocupam a terceira colocação da chave, com um ponto ganho. Já os bávaros, com seis, aparecem em primeiro.

No próximo sábado, o time de Mauricio Pochettino visita o Brighton, pelo Campeonato Inglês. Já os comandados de Niko Kovac, no mesmo dia, recebem o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão.

Os mandantes não demoraram para abrir o placar em Londres. Aos 12 minutos de jogo, a defesa bávara saiu jogando errado e a bola ficou com Sissoko, que rapidamente acionou Son dentro da área, em ótimas condições para bater cruzado e inaugurar o marcador.

Três minutos depois, contudo, os alemães reagiram com Kimmich, que de fora da área, limpou a defesa e bateu bonito no campo para empatar. Já aos 45, após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Lewandowski, que girou em cima da defesa a disparou, virando a partida.

Já na segunda etapa, aos sete minutos, o Bayern ampliou com Gnabry, que fez bela jogada individual em velocidade antes de finalizar. Dois minutos depois, o mesmo Gnabry ainda anotou o quarto, após saída de bola errada da defesa do Tottenham.

Aos 16, Harry Kane, em cobrança de pênalti, diminuiu para os Spurs. A sete minutos do fim, contudo, Gnabry recebeu lindo lançamento de Tiago Alcântara, saiu cara a cara com o goleiro adversário e tocou no canto para marcar o seu terceiro no jogo e frear qualquer tipo de reação adversária.

Aos 42, a goleada que já era histórica, ficou ainda mais. Após nova saída de bola errada dos Spurs, Coutinho recebeu na meia-lua e serviu Lewandowski que, de primeira, deu um toque de categoria no canto para marcar o sexto. Um minuto depois, ainda houve tempo para Gnabry receber de Tolisso, anotar o seu quarto no jogo e fechar a conta em 7 a 2.

Confira todos os resultados das partidas desta terça-feira, pela Liga dos Campeões

Atalanta 1 x 2 Shakhtar

Real Madrid 2 x 2 Club Brugge

Estrela Vermelha 3 x 1 Oympiakos

Galatasaray 0 x 1 PSG

Juventus 3 x 0 Leverkusen

Lok. Moscow 0 x 2 Atl. Madrid

Manchester City 2 x 0 Din. Zagreb

Tottenham 2 x 7 Bayern