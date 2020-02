Com gol relâmpago, Atlético de Madrid bate o Liverpool nas oitavas da Champions

A Liga dos Campeões voltou nesta terça-feira, e o Atlético de Madrid bateu o atual campeão Liverpool por 1 a 0 no Wanda Metropolitano. Com o apoio da torcida, os espanhóis saíram na frente no duelo válido pelas oitavas de final da competição.

Com gol marcado logo no começo do jogo, o Atlético se fechou para segurar os ingleses e ainda criou as melhores oportunidades para ampliar o placar no primeiro tempo. Na etapa final, os Reds continuaram com dificuldade no ataque e não conseguiram empatar a partida.

Agora as equipes voltam a se concentrar nos compromissos pelas suas respectivas competições nacionais. O confronto de volta, a ser disputado em Anfield, está marcado para o dia 11 de março, às 17h (de Brasília).

A partida começou do jeito que o técnico Diego Simeone queria. Para segurar o atual campeão da Champions, o treinador contava com um gol cedo, e foi o que aconteceu. Logo aos três minutos, Saúl pegou a sobra depois de cobrança de escanteio e balançou as redes para festa dos espanhóis.

Em desvantagem no placar, o Liverpool teve o domínio da posse de bola, mas não conseguia furar o paredão adversário. Salah até chegou a balançar as redes aos 25, mas a arbitragem já havia marcado impedimento. O Atlético ainda teve mais chances de ampliar o marcador, mas desceu com a vantagem mínima para o intervalo.

No segundo tempo, o roteiro se repetiu. O Liverpool tinha a bola, mas contava com grande dificuldade para quebrar as linhas do time da casa. A melhor chance veio ainda aos seis minutos, mas Salah cabeceou para fora.

O lateral brasileiro Renan Lodi, que foi um dos melhores do Atlético na partida, quase ampliou o marcador com chute de fora da área aos 25. Sem ceder sequer uma finalização no alvo, os Colchoneros seguraram o placar para levar a vantagem ao jogo de volta.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO DE MADRID 1 X 0 LIVERPOOL

Local: Estádio Wanda Metropolitano

Data: 18 de fevereiro de 2020, terça-feira

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak

Cartões amarelos: Ángel Correa (Atlético de Madrid); Joe Gomez e Mané (Liverpool)

Gols: Saúl, aos 3 do 1ºT (Atlético de Madrd)



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe e Renan Lodi; Thomas, Saúl, Koke e Lemar (Llorente); Ángel Correa (Diego Costa) e Morata (Vitolo)

Técnico: Diego Simeone

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Djik e Robertson; Fabinho, Henderson (Milner) e Wijnaldum; Salah (Oxlade-Chamberlain), Mané (Origi) e Roberto Firmino

Técnico: Jürgen Klopp