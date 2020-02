Com gol de Jesus, City vira sobre o Real e fica em vantagem na Liga dos Campeões

Se o Manchester City está fora da Liga dos Campeões pelas próximas duas temporadas, por conta de punição da Uefa, nesta edição, pelo menos, os ingleses estão bem vivos. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Pep Guardiola foi ao Santiago Bernabéu, na Espanha, e arrancou uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid.

Os Cityzens não se intimidaram contra os maiores campeões do torneio continental e buscaram criar oportunidades durante toda a partida. No segundo tempo, Isco abriu o placar, mas Gabriel Jesus e De Bruyne garantiram a vitória dos visitantes. Para completar, Sergio Ramos foi expulso e está fora da partida de volta.

Agora, os dois clubes voltam a se enfrentar no dia 17 de março, terça-feira, às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra. O Real Madrid precisa vencer de qualquer jeito: por dois gols de diferença ou até por um, desde que seja a partir de 3 a 2. O City, por sua vez, pode perder até por 1 a 0. Em caso de vitória merengue por 2 a 1, haverá prorrogação.

O jogo

O início da partida foi muito equilibrado, com as duas equipes se estudando e mostrando bom posicionamento na marcação. Aos 20 minutos, o Manchester City criou a primeira grande chance do jogo. Gabriel Jesus recebeu belo passe de De Bruyne, cortou Varane e bateu para grande defesa de Courtouis.

O Real Madrid respondeu aos 29 minutos. Mendy fez o cruzamento e Benzema cabeceou no canto direito, exigindo boa intervenção de Ederson. Dois minutos depois, o técnico Guardiola teve um problema. O zagueiro Laporte se lesionou e teve que deixar a partida, dando lugar a Fernandinho.

E nos acréscimos, o time inglês desperdiçou uma grande oportunidade de ir para o intervalo em vantagem. De Bruyne cobrou escanteio da esquerda, Courtois tirou de soco e Gabriel Jesus emendou de primeira. A bola bateu em Sergio Ramos e foi em direção ao gol, mas Casemiro evitou o tento adversário e garantiu o empate nos 45 minutos iniciais.

No começo da segunda etapa, os espanhóis mostraram que quem não faz, toma. Aos 14 minutos, Modric desarmou Rodri, Vinicius Junior ficou com a bola após ganhar de Walker na corrida e soltou para Isco, que, sozinho, empurrou para as redes, deixando os merengues na frente.

Contudo, a situação dos donos da casa mudou completamente. Aos 32, De Bruyne recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Gabriel Jesus deixar tudo igual. Seis minutos depois, Carvajal derrubou Sterling na área e o árbitro marcou a penalidade máxima. Na cobrança, o belga virou o jogo.

No final, o capitão Sergio Ramos ainda fez falta em Jesus na entrada da área e levou o cartão vermelho, acabando com as chances do Real Madrid de ir com um resultado melhor para a partida de volta.

REAL MADRID 1 X 2 MANCHESTER CITY

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

Data: 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Lorenzo Manganelli (ITA) e Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Cartões amarelos: Modric, Valverde (Real Madrid); Mendy (Manchester City)

Cartão vermelho: Sergio Ramos (Real Madrid)

Gols: Isco, aos 14 minutos do segundo tempo (Real Madrid); Gabriel Jesus, aos 32 minutos do segundo tempo; De Bruyne, aos 38 minutos do segundo tempo (Manchester City)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Modric (Lucas Vázquez) e Valverde; Isco (Jovic), Benzema e Vinicius Junior (Bale).

Técnico: Zinedine Zidane

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Laporte (Fernandinho), Otamendi e Mendy; Rodri, Gundogan, Mahrez, De Bruyne e Bernardo Silva (Sterling); Gabriel Jesus.

Técnico: Pep Guardiola