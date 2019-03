Flamengo e Fluminense decidem vaga para as semifinais da Taça Rio

Flamengo e Fluminense entram em campo neste domingo, pela última rodada da fase de classificação da Taça Rio, no Maracanã. Os rubro-negros precisam da vitória para se garantirem na semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca. Já os tricolores, com um empate, avançam sem a necessidade de outros resultados.

O Flamengo está na segunda posição do grupo C da Taça Rio, atrás do Bangu. Uma vitória no clássico vai garantir os rubro-negros nas semifinais sem precisar torcer contra a Cabofriense e o Botafogo na rodada. Além disso, para o atacante Bruno Henrique, a equipe vai ganhar moral caso triunfe sobre o rival.

“Temos que seguir fazendo o que temos feito. Perder um clássico pode criar dúvidas, trazer coisas ruins e hoje sabemos disso. Depois, temos uma sequência de jogos difíceis e temos que vencer todos os jogos”, disse o camisa 27 do Rubro-Negro.

Os flamenguistas sofreram seu único revés no Estadual diante do adversário deste domingo, pelas semifinais da Taça Guanabara. No entanto, o atacante minimizou o fato. “No Fla-Flu, estávamos começando o nosso projeto de vitórias. Ainda não estávamos tão entrosados. O Flamengo de agora é bem diferente, a entrega de cada um. Acho que vai ser um jogo diferente”, declarou.

Se o Flamengo melhorou seu desempenho desde o último confronto, os tricolores vão ter o meia Paulo Henrique Ganso. Bruno Henrique destacou a qualidade do adversário.”Tenho nem o que falar do Ganso. É um jogador que desequilibra partida e qualquer clube gostaria de ter. Temos que ficar atentos. Será um grande jogo, os dois ataques vivem um bom momento e quem errar menos acho que sairá vitorioso”, comentou.

Em relação a escalação, o técnico Abel Braga deve repetir a formação que venceu o Madureira no meio de semana. O treinador segue sem poder contar com o volante Cuéllar e o meia De Arrascaeta, ambos convocados para suas seleções.

Do outro lado, o Fluminense está perto da classificação. Mesmo com uma derrota, os tricolores só não avançam se Vasco e Volta Redonda vencerem e tirarem a desvantagem no saldo de gols. A equipe das Laranjeiras vai buscar a primeira colocação para ter a vantagem do empate na semifinal da Taça Rio, que poderá ser a repetição do clássico deste domingo.

Por isso, o técnico Fernando Diniz já adiantou que pode poupar alguns titulares. Desfalque certo será o volante Bruno Silva, suspenso pela TJD-RJ. O atacante Everaldo ressaltou a importância do descanso até o clássico. “Agora é voltar ao Brasil, descansar e enfrentar o clássico no domingo”, falou logo após a vitória sobre o Atofagasta, no Chile, pela Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X FLUMINENSE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 24 de março de 2019, domingo

Hora: 16h (de brasília)

Árbitro: João Batista de Arruda

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima e Diogo Carvalho Silva

FLAMENGO: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Ronaldo, Willian Arão, Diego e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Abel Braga.

FLUMINENSE: Rodolfo, Ezequiel, Léo Santos, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Airton, Allan e Paulo Henrique Ganso; Everaldo, Luciano e Yonny González. Técnico: Fernando Diniz

Confira a tabela da última rodada da Taça Rio segundo o horário de Brasília:

16h Flamengo x Fluminense

16h Madureira x Cabofriense

16h Volta Redonda x Boavista

16h Americano x Botafogo

16h Portuguesa-RJ x Resende