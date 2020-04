Ferj considera retorno do Carioca com muitas restrições

Com o calendário cada vez mais apertado, clubes e federações discutem a possibilidade de retorno das competições. Segundo informações da CNN, o Campeonato Carioca pode estar próximo de voltar. A Ferj preparou um documento que planeja a retomada do estadual, mas sem vestiários e com os jogadores chegando em carros separados.

Para que este retorno seja possível, a Federação Carioca de Futebol faria testes para covid-19 em todos os atletas, membros das comissões técnicas e staff dos clubes. Estes exames seriam feitos duas vezes. Uma semana antes do primeiro jogo e o outro 72 horas antes de a bola rolar. Caso alguém teste positivo, será mandado para casa e ficará em isolamento social por 15 dias.

Quanto às orientações de distanciamento social, o plano seria que as delegações deixassem de usar os ônibus, e que cada jogador fosse com seu próprio carro aos jogos. Além disso, o atleta já chegaria trocado, evitando o uso dos vestiários. Caso sejam necessários, estes devem ser usados com um distanciamento entre as pessoas dentro dele. Há também recomendações médicas, como o fato de os jogadores não poderem usar a mesma maca em caso de lesões, e os fisioterapeutas só devem atender atletas que estejam contundidos, evitando ao máximo o contato.

O documento também solicita que, embora retomem os treinamentos, os times devem garantir que isso seja feito em pequenos grupos, para evitar aglomerações. Entretanto, com os jogos, o contato físico invariavelmente irá acontecer. Este planejamento visa a conclusão do Campeonato Carioca, interrompido na terceira rodada da Taça Rio, segundo turno da competição.