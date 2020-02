Bayern sofre, mas vence o lanterna Paderborn pelo Alemão

Com dificuldades, o Bayern de Munique venceu o Paderborn por 3 a 2, nesta sexta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, e abriu quatro pontos na liderança.

Os visitantes começaram a partida assustando os torcedores presentes na Allianz Arena. Logo aos quatro minutos, Streli Mamba marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois disso, os donos da casa começaram a se impor e, após duas chances perdias por Lewandowski, Gnabry recebeu um presente de Tolisso dentro da área e finalizou com precisão no canto do goleiro para abrir o placar aos 28 minutos.

O Bayern ainda continuou impondo perigo em busca do segundo gol, entretanto quem conseguiu balançar as redes foi o Paderborn. Aos 44 minutos, Neuer tentou cortar, mas furou e deixou Dennis Srbeny entrar livre na área para igualar a partida.

Na segunda etapa, o time de Munique voltou a ficar à frente, com gol do artilheiro Lewandowski, aos 25. Porém, cinco minutos depois, os visitantes voltaram a empatar, com Sven Michel, que contou com desvio do defensor para matar o goleiro.

Faltando dois minutos para o fim do jogo, Lewandowski recebeu um belo passe e finalizou com frieza para definir a difícil vitória do Bayern.

Com o triunfo, os donos da casa vão a 49 pontos, quatro pontos a mais que o RB Leipzig, que está na segunda posição. Já o Paderborn amarga a lanterna, com apenas 16 pontos.