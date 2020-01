Bayern de Munique atropela Hertha e assume vice-liderança do Alemão

O Bayern de Munique segue em busca da liderança do Campeonato Alemão. Na tarde deste domingo, os Bávaros não tomaram conhecimento do Hertha Berlin e venceram por 4 a 0, no Olympiastadion, em partida válida pela 18ª rodada. Muller, Lewandowski, Thiago Alcântara e Ivan Perisic foram às redes.

Desde a saída de Niko Kovac, o Bayern ainda não contratou um treinador. Diante disso, com Hans-Dieter Flick à frente da equipe, a falta de um plano de jogo ficou muito clara durante a primeira etapa. A única chance de perigo surgiu dos pés de Robert Lewandowski, que chegou a vazar o goleiro, mas o gol foi anulado por conta de uma falta.

De volta do vestiário, o time de Munique trocava mais passes e chegava com mais frequência ao gol adversário. Com 15 minutos jogados, Ivan Perisic explorou o cruzamento e achou Thomas Muller, que só empurrou para o fundo das redes.

Minutos depois de ter outro gol não validado, Lewandowski foi o responsável por cobrar a penalidade máxima. Como de praxe, o goleador não desperdiçou. Na jogada seguinte, Thiago Alcântara recebeu um lindo passe de Goretzka. Com muita frieza, o meio-campista tirou do alcance do goleiro. A goleada se concretizou faltando cinco para o apito final, quando Muller devolveu a assistência para Perisic, que deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o Bayern assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão. Agora, os Bávaros estão apenas quatro pontos atrás do RB Leipzig. Do outro lado, o time da capital alemã voltou a flertar com a zona de rebaixamento.

Em outro jogo neste domingo, o Bayer Leverkusen goleou o lanterna Paderborn por 4 a 1 fora de casa e assumiu a sexta colocação na classificação. Volland duas vezes, Baumgartlinger e Haverts marcaram para os visitantes. Srbeny descontou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com