Guarani vence líder Bragantino em casa e sai do Z4 da Série B

O Guarani conquistou vitória importante na noite desta sexta-feira. A equipe campineira recebeu o Bragantino no Brinco de Ouro da Princesa, em duelo do interior paulista válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0.

O único gol da partida foi anotado na segunda etapa, pelo atacante da equipe da casa Michel Douglas. Aos 15 minutos, Vitor Feijão fez boa jogada pela esquerda e acertou belo cruzamento na cabeça do camisa 9, que desviou com categoria para o fundo das redes.

Com o resultado, o Bugre saiu provisoriamente da zona do rebaixamento, após passar oito rodadas na degola, assumindo o 16º lugar na tabela com 13 pontos, a mesma marca do 17º Criciúma, que ainda não jogou na rodada, mas tem saldo de gols inferior que o Guarani.

Para que a equipe se mantenha fora do Z4, o torcedor bugrino terá que torcer para derrotas do Criciuma, que pega o Operário-PR em casa, e do São Bento, que recebe a Ponte Preta, além de empates de Vitória e América-MG, que visitam Brasil de Pelotas e Paraná, respectivamente.

Já o Bragantino segue na liderança da Série B com 27 pontos, mas viu sua vantagem diminuir para o 2º colocado Atlético-GO e o 3º colocado Londrina. As equipes se enfrentaram mais cedo nesta sexta-feira e empataram por 1 a 1, somando um ponto cada e chegando a 25 e 24 pontos na tabela, respectivamente.